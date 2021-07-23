Женская сборная России по баскетболу обыграла японок на Олимпиаде-2020

Женская сборная России по баскетболу обыграла Японию со счётом 21:18 в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Наиболее результативным игроком стала японка Мио Синодзаки. Ей удалось набрать восемь очков за матч. В составе российской команды больше всего очков набрала Ольга Фролкина (7).

В субботу России также предстоит встретиться с китайской командой. Также нашими соперниками станут Сербия, Нидерланды, Латвия, Польша и Бельгия. Команды, занявшие первые два места, напрямую выходят в полуфинал, ещё четыре сыграют в четвертьфинале.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Россияне по решению CAS будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. 24 июля - первый медальный день. Пока идут предварительные соревнования. Российский стрелок Анастасия Галашина завоевала первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио. Она стала второй в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Также отличилась шпажистка Айзанат Муртазаева. Она выиграла два поединка у соперниц из Гонконга и Южной Кореи, выйдя в 1/8 финала.

Женская двойка по академической гребле Курочкина/Питиримова финишировала первой и прошла в полуфинал.

В продолжение серии материалов о российских олимпийцах рассказываем о представителях нашей страны в Токио в игровых видах спорта. Не во всех дисциплинах будут участвовать российские спортсмены, но в некоторых смогут претендовать на награды.