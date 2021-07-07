Эксперты рекомендовали МОК проводить Олимпиаду без зрителей

Рекомендации по проведению Олимпийских игр направил в Международный олимпийский комитет (МОК) экспертный совет по эпидемиологическим мерам в связи с новой коронавирусной инфекцией при правительстве Японии. В числе прочего эксперты рекомендовали отказаться от допуска зрителей на объекты во время мероприятий. Об этом сообщает агентство Киодо.

Опасения в связи с рисками роста заражений на Олимпиаде экспертный совет во главе с Сигэру Оми высказывает не в первый раз. Так, в середине июня совет опубликовал доклад, где вариант проведения игр без зрителей назывался предпочтительным.

При этом позиция совета расходится с официальной позицией правительства Японии. Премьер-министр Ёсихидэ Суга много раз заявлял о том, что количество зрителей на олимпийских объектах будет определяться по существующим нормам. Хотя в последнее время он также перестал полностью исключать вероятность отказа от допуска людей на трибуны.

Ранее стало известно, что правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Режим ЧС введут до 22 августа. На тот же период будет продлено действие режима чрезвычайной ситуации в южной префектуре Окинава.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных болельщиков.