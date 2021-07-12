Дали мяч, не плачь: в спортивных играх Россия золота не ждёт

В продолжении серии материалов о российских олимпийцах рассказываем о представителях нашей страны в Токио в игровых видах спорта. Не во всех дисциплинах будут участвовать российские спортсмены, но в некоторых смогут претендовать на награды. По традиции главные надежды на мужской волейбол, теннис и женский гандбол, а сюрпризом могут стать выступления баскетболистов в новой дисциплине «3×3».

Волейбол

Количество лицензий: 5 из 6

Главная надежда: мужская сборная России, Вячеслав Красильников/ Олег Стояновский

Медальный прогноз (золото-серебро-бронза): 0-1-1

Волейбол — один из немногих игровых видов спорта, где Россия всё ещё держится на плаву. В Токио основная надежда команды будет связана с пляжниками Олегом Стояновским и Вячеславом Красильниковым, которые едут туда в ранге действующих чемпионов мира. Правда в предыдущие два года россияне играли не так ярко, а потому явными фаворитами их не назовёшь. Другой парой, согласно рейтингу, стали Илья Лешуков и Константин Семёнов. Молодые призёры чемпионата Европы Светлана Холомина и Надежда Макрогузова, возможно, сильнейшая российская пара в истории женского бич-волея, но бороться за медали им будет сложно.

В большом волейболе ситуация сложнее. Мужская команда хоть и не попала в финал Лиги наций, но временами играла не безнадёжно и имеет потенциал для борьбы за медали. Ключевым по традиции должен будет стать четвертьфинальный поединок, в котором желательно избежать встречи с Польшей и Италией, а все остальные соперники подопечным Томаса Самельвуо вполне по зубам. В женской сборной у иностранного специалиста Серджио Бузато, большую часть карьеры проработавшего аналитиком, получается гораздо хуже. У команды по-прежнему большие проблемы с приёмом, а тут ещё такие важные игроки, как Татьяна Кошелева и Ксения Парубец, не сыграют в олимпийском турнире.

vk.com/russiamensvolley

Баскетбол

Количество лицензий: 2 из 2

Главная надежда: мужская и женская сборные 3×3

Медальный прогноз: 0-0-2

Один из немногих новых видов в олимпийской программе, где российские спортсмены изначально в числе фаворитов. В России эта разновидность баскетбола давно успешно развивается, а в неё играют пришедшие из большого баскетбола квалифицированные игроки. Мужской команде по силам побороться за медали в турнире из восьми команд, где фаворитами являются Сербия и Латвия, а американцы даже не сумели квалифицироваться на Игры. В женском турнире баскетболистки США как раз фаворитки, а Россия, Франция и Китай способны побороться за остальные награды. Сенсацией стало участие в турнире команды Монголии. В классическом баскетболе женская сборная России изначально не отобралась на Олимпиаду, а мужчины провалились в квалификационном турнире в Хорватии.

Гандбол

Количество лицензий: 1 из 2

Главная надежда: женская сборная

Медальный прогноз: 0-1-0

Мужская сборная, утратившая прежние позиции, не попала на вторую Олимпиаду подряд, а женская команда будет защищать титул действующих олимпийских чемпионок. При этом нынешний состав не так хорош, как золотая команда Трефилова в нулевые годы, выигравшая четыре мировых титула. Да и успехи в этом олимпийском цикле скромнее: серебро на чемпионате Европы, бронза на чемпионате мира и невыход из группы на чемпионате мира, после которого испанца Амброса Мартина на тренерской скамейке сменил Алексей Алексеев. Шансы на завоевание медалей и даже на победу у россиянок в Токио есть, а основными их соперницами станут команды Норвегии и Франции.

Даниил Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Водное поло

Количество лицензий: 1 из 2

Главная надежда: женская сборная

Медальный прогноз: 0-0-0

И в этом виде спорта, где нужно руками забрасывать мяч в ворота, россиянки давно уже обыгрывают мужчин. Четыре года назад наши ватерполистки завоевали бронзу в Рио, эта победа стала для команды пока что лучшим результатом. С тех пор немногое изменилось: сборная сохранила костяк игроков, тренирует команду по-прежнему дуэт Александр Гайдуков — Андрей Белофастов, а бронза на чемпионате мира — 2019 и серебро на прошлогоднем чемпионате Европы позволяют надеяться на медали и в 2021 году. По сути, золото можно вручить американкам уже до начала турнира, а за выход в финал могут поспорить команды Испании, Венгрии, Нидерландов, Австралии и России с примерно равными шансами на успех. Многое будет зависеть от игры в четвертьфинале.

Регби-7

Количество лицензий: 1 из 2

Главная надежда: женская сборная

Медальный прогноз: 0-0-0

Женская сборная России по регби впервые в истории отобралась на олимпийский турнир, выиграв вместе с Францией европейскую квалификацию в Казани. Шансы побороться за медали у россиянок откровенно невелики, а выход из группы в четвертьфинал можно будет считать успехом. Фаворитами же турнира являются и у мужчин, и у женщин новозеландцы, а тон задают другие англоязычные страны.

Теннис

Количество лицензий: 10 из 12

Главные надежды: Даниил Медведев, Елена Веснина/ Вера Звонарёва, Веснина/ Аслан Карацев

Медальный прогноз: 0-0-1

Максимальное представительство команды ограничено шестью мужчинами и шестью женщинами, из которых четверо могут выступать в одиночном разряде. Главная медальная надежда у мужчин — Даниил Медведев, который получит второй номер посева и сможет до финала разойтись с главным фаворитом Новаком Джоковичем. Также небольшие шансы на успех есть и у Андрея Рублёва, также входящего в топ-10 рейтинга ATP. Ещё двое россиян — Аслан Карацев и Карен Хачанов — находятся в статусе скорее тёмных лошадок.

В современном женском теннисе выиграть любой турнир может, в принципе, кто угодно, однако шансы российского квартета можно рассматривать теоретически. Гораздо больше медальных надежд на одного из сильнейших парных игроков Елену Веснину, которая способна побороться за медаль и с Верой Звонарёвой, и с Карацевым в миксте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Настольный теннис

Количество лицензий: 3 из 6

Главные надежды: Кирилл Скачков, Полина Михайлова, Яна Носкова

Медальный прогноз: 0-0-0

В пинг-понге россияне давно выступают по принципу «главное не победа, а участие». В этом году пройти отбор на Олимпиаду сумели только три спортсмена в одиночных соревнованиях, где для каждого станет успехом выход во второй круг. Кирилл Скачков и Полина Михайлова пробились на Игры через мировой квалификационный турнир в Дохе, а Яна Носкова добилась успеха на европейской квалификации в Эшториле.

Бадминтон

Количество лицензий: 3 из 9

Главные надежды: Сергей Сирант, Евгения Косецкая, Владимир Иванов/ Иван Созонов

Медальный прогноз: 0-0-0

Россияне примут участие в трёх из пяти разрядов (кроме женского парного и микста), однако ощутимых шансов на успех нет ни у кого. Самая титулованная спортсменка в команде — Евгения Косецкая, призёр Европейских игр в Минске и чемпионата Европы. Однако на мировом уровне ей сложнее конкурировать с большинством сильнейших азиатских игроков, а потому она вряд ли сможет пройти дальше 1/8 финала. Для Сергея Сиранта уже сам факт попадания на Олимпиаду — это большой успех. Владимир Иванов и Иван Созонов выступят в парном турнире в качестве действующих чемпионов Европы, причём свой титул они завоевали в Киеве, однако на мировом уровне им также вряд ли удастся противостоять азиатским парам.

Соревнования по футболу, бейсболу и софтболу по традиции пройдут без участия российских спортсменов.