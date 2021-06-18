Грозим кулаком: единоборства — главная надежда России в Токио

За пять недель до начала летних Олимпийских игр в Токио NEWS.ru начинает серию материалов о будущих российских олимпийцах. Представители единоборств получили почти максимальное представительство по итогам квалификационных турниров и способны внести весомый вклад в успешное выступление россиян в общем зачёте. Рассказываем, кто поедет в Токио в этих видах спорта и на кого там стоит рассчитывать.

Спортивная борьба

Количество лицензий: 17 из 18

Главные надежды: Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Сергей Емелин

Медальный прогноз (золото — серебро — бронза): 4-2-4

Борцы почти по максимуму завоевали олимпийские квоты. Единственным оступившимся стал триумфатор прошлой Олимпиады Давит Чакветадзе, который не сможет защитить свой титул. Два полутяжеловеса Абдулрашид Садулаев и Муса Евлоев, не проигрывавшие никому на протяжении последних трёх лет, являются безоговорочными фаворитами этих Игр. Кроме того, в составе звёздной команды по вольной борьбе три действующих чемпиона мира в олимпийских весах, да и в других категориях, кроме, пожалуй, тяжёлой, россияне будут претендовать на награды высшей пробы.

Оценить силу борцов-классиков сложно в силу того, что на личном Кубке мира — 2020 не выступали все сильнейшие. Однако помимо Евлоева в строю и другие лидеры команды — Артём Сурков и Сергей Емелин. Сложную задачу ставит перед собой Роман Власов. Для того чтобы стать трёхкратным олимпийским чемпионом, ему прежде всего нужно выиграть внутреннюю конкуренцию у добывшего лицензию Александра Чехиркина, а затем уже победить в Токио. В женской борьбе единственной претенденткой на медали высшей пробы, как и во все предыдущие годы, остаётся Наталья Воробьёва, но, как показал недавний чемпионат Европы, ей непросто бороться в тяжёлом весе с более крупными соперницами.

Гаджимурад Рашидов vk.com/gadzhimurad_rashidov

Бокс

Количество лицензий: 10 из 13

Главные надежды: Альберт Батыргазиев, Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов, Земфира Магомедалиева

Медальный прогноз: 1-1-2

Три победы на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге не должны вводить в заблуждение и настраивать на излишний оптимизм. В то время бокс боролся за своё право остаться в олимпийской программе, а потому на главном старте сезона олимпийские путёвки не разыгрывались. Главным же срезом готовности стал растянутый на два года из-за пандемии европейский квалификационный турнир, который выиграли не отличавшийся ранее стабильностью Альберт Батыргазиев и главная российская надежда Муслим Гаджимагомедов, который выступает в самом успешном для российских боксёров последних лет первом тяжёлом весе. Лишь в наилегчайшем дивизионе российские мужчины не будут представлены.

Чемпионы мира Андрей Замковой и Глеб Бакши свои поединки проиграли в финале, при этом в Токио им будет ещё сложнее в силу добавившейся оппозиции с Кубы, из США и стран Средней Азии, поэтому любая медаль станет для них успехом. Лишь три из пяти россиянок смогли завоевать олимпийские лицензии в Токио. Особняком среди них стоит выступающая в самом тяжёлом весе до 75 кг Земфира Магомедалиева, главной соперницей которой станет бывшая футболистка из Уэльса Лорен Прайс, которая обыграла её в Лондоне. При этом на чемпионате мира в Улан-Удэ девушки выступали в разных весовых категориях и обе завоевали золотые медали.

Альберт Батыргазиев instagram.com/alba_boxing

Дзюдо

Количество лицензий: 14 из 14

Главные надежды: Яго Абуладзе, Нияз Ильясов, Инал Тасоев, Муса Могушков

Медальный прогноз: 1-2-2

Россия стала единственной страной, кроме хозяев и родоначальников сумо японцев, представленной во всех весовых категориях, что является несомненным успехом. При этом выступления россиян на предолимпийских чемпионатах мира и Европы сложно назвать феерическими. Однако опыт последнего десятилетия приучил, что на Олимпиаде подопечные Эцио Гамбы, который за это время из роли тренера перешёл в должность генерального менеджера, на главном старте сезона преображаются. Кроме того, в новой олимпийской дисциплине в командном турнире у России есть отличные шансы пополнить медальную копилку, несмотря на неудачу на чемпионате мира.

Если говорить о персоналиях, то вселяет надежду победа на чемпионате мира легковеса Яго Абуладзе, но при этом пропустившие этот старт представители самых тяжёлых весовых категорий Инал Тасоев и Нияз Ильясов, побеждавшие на чемпионатах Европы, будут готовы сражаться в Токио даже за победу. Женская команда смотрится не столь мощно, однако Дарья Давыдова и Мадина Таймазова вполне могут побороться за олимпийскую бронзу.

Яго Абуладзе instagram.com/yagich_

Тхэквондо

Количество лицензий: 4 из 8

Главные надежды: Максим Храмцов, Владислав Ларин, Татьяна Кудашова

Медальный прогноз: 1-1-1

На Олимпиаде Россия будет представлена лишь в половине из весовых категорий, но это тот случай, когда главное не количество, а качество. Все четверо россиян в Токио смогут претендовать на медали. Главные наши фавориты — первые номера в своих весовых категориях Владислав Ларин и Максим Храмцов. Но если Ларин — действующий чемпион мира в тяжах, то вундеркинд Храмцов, ставший чемпионом мира в 19 лет после перехода в полутяжёлый вес, чемпионат мира провалил, но затем показал, что отлично адаптировался к новому весу и выиграл пять турниров серии Гран-при. Легковес Михаил Артамонов и опытная Татьяна Кудашова, единственная девушка в нашей олимпийской команде, могут претендовать на бронзовые награды.

Максим Храмцов instagram.com/maksim_khramtcov

Карате

Количество лицензий: 1 из 8

Главная надежда: Анна Чернышева

Медальный прогноз: 0-0-1

В дебютирующем в олимпийской программе карате позиции россиян пока не так сильны, и единственной представительницей на Олимпийских играх станет молодая и очень перспективная Анна Чернышева, выступающая в весе до 55 кг. Действующая чемпионка Европы крайне уверенно прошла мировой квалификационный турнир, в котором разделила победу (финальный поединок не проводили) с Молдир Жангбырбай из Казахстана. Анна уже завоёвывала серебряную медаль на Олимпийских играх, правда, на юношеских, но ей вполне по силам успешно побороться за бронзу и на олимпийском турнире и войти в историю как первый российский призёр Олимпиады по карате.

Анна Чернышева instagram.com/anna__chernysheva_

Фехтование

Количество лицензий: 18 из 18

Главные надежды: Инна Дериглазова, Софья Великая, София Позднякова, Сергей Бида

Медальный прогноз: 2-3-2

Сборная России квалифицировалась на Олимпиаду во всех личных и командных дисциплинах, а потому будет представлена максимальным числом участников — 18 спортсменами, так же как и другие законодатели мод в фехтовании — Италия, Франция и США. Основные надежды команды связаны с женскими командами по сабле и рапире. По-прежнему в строю участницы сабельного финала на Олимпиаде в Рио Яна Егорян и Софья Великая, а их команду усилила дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова София.

Инна Дериглазова Александр Кряжев/РИА Новости

Для Великой этот турнир станет моментом истины и последним шансом завоевать единственную недостающую в огромной коллекции награду — личное золото Олимпиады. Лидер команды рапиристок Инна Дериглазова, завоевавшая на чемпионате мира — 2019 золото и в «личке», и в команде, сейчас по-прежнему в порядке и недавно выиграла турнир серии Гран-при в Катаре. Также интересно будет понаблюдать за выступлением олимпийца в третьем поколении шпажиста Сергея Биды, чьи родители, бабушки и дедушки выиграли три золотые олимпийские медали.