Тхэквондистка Минина проиграла американке и взяла серебро на Играх в Токио

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Тхэквондистка из России Татьяна Минина завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 кг.

В финале россиянка проиграла американке Анастасии Золотич — 17:25. Бронзовыми медалистками в этом весе стали Чиа-Лин Ло (китайский Тайбэй) и ​Хатидже Илгюн (Турция).

Теперь в копилке сборной России семь медалей: одно золото, четыре серебра и две бронзы.

Ранее россиянка Инна Дериглазова завоевала серебро в соревнованиях рапиристок, Лариса Коробейникова — бронзу.

25 июля сборная России взяла первую золотую медаль на Играх. Её завоевала стрелок Виталина Бацарашкина, которая одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.