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Дериглазова взяла серебро Олимпиады в соревнованиях рапиристок

15:44, 25 июля 2021
Инна Дериглазова Инна Дериглазова Фото: Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press
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Россиянка Инна Дериглазова завоевала серебро в соревнованиях рапиристок на Олимпиаде-2020 в Токио.

В финальной схватке она уступила Ли Кифер из США в напряжённом и равном поединке — 13:15. Лариса Коробейникова, как сообщалось ранее, стала бронзовым призёром.

Утром в воскресенье, 25 июля, сборная России на Олимпиаде-2020 взяла первую золотую медаль. Её завоевала стрелок Виталина Бацарашкина. Она одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Спортсменка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Позже она прокомментировала свой успех.

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