Сборная России на Олимпиаде-2020 взяла первую золотую медаль

Стрелок Виталина Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Она одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Спортсменка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Ранее Российский тхэквондист Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 килограммов, стал обладателем бронзовой награды на Олимпийских играх в Токио.

В решающем поединке за бронзовую награду он победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Решающим стал второй раунд, который прошёл с явным превосходством россиянина.

Также стало известно, что грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, являющаяся рекордсменом среди женщин по количеству проведённых Олимпиад, заявила о завершении карьеры. По словам Салуквадзе, она решилась на это по банальным причинам: возраст даёт о себе знать.