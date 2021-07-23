Тхэквондист Артамонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр

Российский тхэквондист Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, стал обладателем бронзовой награды на Олимпийских играх в Токио.

В решающем поединке за бронзовую награду он победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Решающим стал второй раунд, который прошёл с явным превосходством россиянина.

Для Артамонова турнирный день начался с неудачи. В первом круге он уступил со счётом 25:18 будущему финалисту из Туниса Мохамеду Халилу Жендоуби, который неожиданно лишил шансов на золотую медаль главного фаворита соревнований корейца Чжан Чжуна.

Артамонов после поражения выиграл утешительный поединок у эфиопа Соломона Демсе со счётом 27:5, а затем в решающем поединке за бронзу взял верх над Гусманом.

Как сообщалось ранее, участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре стала первой спортсменкой на Олимпиаде в Токио, которую отстранили от участия в турнире из-за положительного теста на коронавирус.