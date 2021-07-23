Рекордсменка по числу Олимпиад объявила о завершении карьеры после Токио

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, являющаяся рекордсменом среди женщин по количеству проведённых Олимпиад, заявила о завершении карьеры. Её слова приводит РИА Новости.

На Олимпиаду больше не буду отбираться, заканчиваю карьеру после Токио, — заявила Салуквадзе, которая занимается стрельбой из пистолета.

Ранее сообщалось, что для грузинской спортсменки Олимпиада в Токио стала девятой, таким образом она установила рекорд среди женщин.

По словам Салуквадзе, завершить карьеру она решила по банальным причинам: возраст даёт о себе знать.

Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Зато я в жизни все хорошо вижу, — объяснила спортсменка.

Нино Салуквадзе 52 года, она завоёвывала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году и бронзовую медаль в 2008 году в Пекине.

На нынешних Играх Салуквадзе прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.