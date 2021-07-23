Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе стала первой женщиной — участницей девяти Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА Новости.

На нынешних Играх Салуквадзе прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Нино Салуквадзе 52 года, она завоёвывала золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году и бронзовую медаль в 2008 году в Пекине.

В восьми Олимпиадах участвовали германо-итальянская представительница дисциплины по гребле на байдарках и каноэ Йозефа Идем и канадка Лесли Томпсон, занимающаяся академической греблей.

Ранее сообщалось, что стрелок Анастасия Галашина завоевала первую российскую медаль на Олимпиаде.