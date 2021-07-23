Первая российская олимпийская чемпионка прокомментировала победу в Токио

Спортсменка Виталина Бацарашкина, завоевавшая первую золотую медаль России на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, выразила благодарность всем, кто её поддерживал. Слова девушки приводит «Матч ТВ».

Спасибо всем, кто поддерживал меня: близким, мужу, который ещё не муж, но, надеюсь, станет. Я дома в Омске почти не тренируюсь, а отдыхаю. Я там только сдаю оружие. Условия там для тренировок, конечно, лучше, чем раньше, но ещё есть куда расти, — сказала Бацарашкина.

Спортсменка призналась, что на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро, где она завоевала серебро, всё было немного иначе. Сейчас, помимо необходимости думать о цели, приходится держать в голове другие детали, а именно «обработку рук, ношение масок».

Для иностранцев фамилия спортсменки является не самой простой. Девушка подчеркнула, что всегда с волнением ожидает, как прозвучит её имя: «Каждый раз что-то новенькое».

Спортсменка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Ранее стало известно, что грузинка Нино Салуквадзе, являющаяся рекордсменкой среди женщин по количеству проведённых Олимпиад, заявила о завершении карьеры. По словам спортсменки, она решилась на этот шаг по банальным причинам: возраст даёт о себе знать.