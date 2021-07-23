От российской гимнастки потребовали $25 тысяч за музыку для Олимпиады

Российской гимнастке Ангелине Мельниковой пришлось пойти на изменение второй части вольных упражнений на Олимпиаде-2020 в Токио. Это связано с финансовыми запросами автора композиции, которую она выбрала.

На Олимпийские игры требуются авторские права для использования музыки. Мы сделали запрос автору, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и мы в экстренном порядке были вынуждены найти какую-то музыку, — сказала Мельникова журналистам.

После ответа автора тренерам пришлось в экстренном порядке заниматься поиском новой музыки. Как сообщила гимнастка, ей предоставили чуть ли не первую композицию из списка в Интернете. Мельникова не знает, что это за песня, но не относится к этой ситуации серьёзно. Она призналась, что в этом случае «ничьей вины нет». Однако она отметила, что подобное происходит довольно редко.

В воскресенье, 25 июля, россиянка выступила в квалификации международных соревнований по спортивной гимнастике.