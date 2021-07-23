«Носит медальон Ведьмака»: кто такая Бацарашкина, завоевавшая золото Игр

Первую медаль для сборной России на Олимпиаде в Токио принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета в дистанции с 10 метров. Это не первая награда девушки на главных международных стартах. Рассказываем, что нужно знать о медалистке и её победе.

Пять лет назад в Рио-де-Жанейро 19-летняя Бацарашкина сенсационно завоевала серебро турнира. Тогда никто, даже её тренер, не ожидал подобного успеха. Довольно скоро она стала лидером национальной команды. Правда, как призналась сама девушка после победы в столице Японии, на медали в этом году она особо не рассчитывала.

Спортсменка вышла в финал с третьего места, набрав всего 582 балла. До первой строчки ей не хватило пяти очков. Но это неважно — в последней схватке необходимо начинать всё заново.

Пять выстрелов прошли спокойно. Российская спортсменка выигрывала чуть больше балла у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой. Однако из-за следующего выстрела ниже десятки Бацарашкина опустилась на третью позицию. И вот здесь капля пота скатилась по лицу болельщиков — начались разборки за пятое место, где россиянка была первой на вылет.

Виталина Бацарашкина Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Виталина лишилась права на второй выстрел, но не по своей вине. Подвела электроника, благодаря чему судьи позволили совершить недостающий выстрел. Изначально они не заметили, что россиянка не сделала выстрел, когда на таймере оставалось 27 секунд (то есть у неё ещё было время на выстрел), и присудили спортсменке ноль очков. Но после совещания всё изменилось. С показателем 9,5 Бацарашкина продолжила путь. Затем она выбила украинскую соперницу Елену Костевич и гарантировала себе бронзу.

Но вряд ли это устраивало саму Бацарашкину. Впоследствии она с неподдельной лёгкостью расправилась с китаянкой Цзян Рансинь. И, как итог, ещё больше сократила отставание от болгарки, а в заключительной части соревнований россиянка попала точно в цель с результатом 10,4 (у Костадиновой было ровно 9). Это принесло ей победу, более того, с олимпийским рекордом — 240,3.

Гордиться Бацарашкиной можно было ещё после результата в Рио-де-Жанейро, но теперь повод ещё лучше — олимпийское золото! Сама девушка изначально не относилась серьёзно к занятию подобного рода. Она пришла к тренеру Наталье Кудриной будучи совсем ребёнком. Спортсменке нравился сам процесс. После победы наставник в интервью «КП», смеясь, рассказала, что если бы та родилась мальчишкой, то стала бы «хулиганкой». Кстати, сама тренер поехать с ученицей в Токио не смогла из-за ограничений.

Первый раз Бацарашкина взяла в руки винтовку в 10 лет, когда дедушка-охотник сделал необычный подарок. Второй дед не отставал. Спустя два года он привёл её в тир. Девушка хотела продолжить обучение на винтовке, но тренер тогда уехал на соревнования. Именно после этого она и попала к Кудриной, которая напрочь отказалась отдавать спортсменку. Увидела в ней потенциал.

Виталина не ограничивалась занятиями по стрельбе. В свободное от школы время она посещала карате, кикбоксинг, бадминтон, но по-настоящему нравилась только стрельба из пневматического пистолета с дистанций в 10 и 25 метров.

Да и как могло случиться иначе? Дедушки — охотники, отец работает в правоохранительных органах.

Первый серьёзный успех, после которого Бацарашкина навсегда связала жизнь с этим видом спорта, случился в 2014 году на юниорском чемпионате Европы, где она стала третьей. В том же году на первенстве мира девушка добыла серебро, а годом позднее стала чемпионкой Европы.

На взрослом уровне до поездки в Токио Бацарашкина становилась чемпионкой мира (плюс в её арсенале серебро и бронза турнира), добыла две победы на Евро и приятную медаль на Европейских играх — 2019 в Минске. Теперь ещё и золото Токио. И хотелось бы, чтобы не последнее.

Болельщики не оставили в стороне не только выстрелы россиянки, но и внешний вид. На Игры она вышла в медальоне, который некоторым напомнил Ведьмака.

Виталина Бацарашкина носит медальон Ведьмака?

Действительно так. Кулон относится к компьютерному исполнению серии книг. Она увлекается видеоиграми.