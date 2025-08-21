Военные ЦАХАЛ провели рейды на юге Сирии и изъяли более 300 единиц оружия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела серию целевых рейдов на бывшие военные объекты в южной части Сирии, сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил. Операция проводилась на склонах горы Хермон, где ранее располагались позиции сирийской армии.

Войска провели целенаправленные рейды на несколько военных позиций, принадлежавших бывшему сирийскому режиму, на склонах горы Хермон в Сирии, — говорится в сообщении.

В ходе рейдов израильские военные задержали и допросили нескольких человек, которые, по информации ЦАХАЛ, занимались контрабандой оружия из Сирии в Ливан. Там отметили, что на бывших военных позициях было обнаружено и изъято значительное количество оружия — всего более 300 единиц.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала из резерва 60 тысяч военных и продлила срок службы 20 тысячам в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона — 2» в городе Газа. Данное решение было принято после обсуждения штатным составом и одобрено министром обороны Исраэлем Кацом.

До этого стало известно, что правительство Израиля поручило военным ликвидировать два ключевых оплота движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснил, что речь идет о городских кварталах Газы и лагерях беженцев в центральной части анклава, где еще сохраняются боевые группы движения.