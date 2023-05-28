В Турции начался второй тур президентских выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президентские выборы в Турции

В Турции начался второй тур президентских выборов, голосование проходит без нарушений, заявил глава Минюста страны Бекир Боздаг. По его словам, которые приводит РИА Новости, ожидается высокая явка избирателей.

По полученной на данный момент информации, никакой негативной ситуации с начала голосования не было зарегистрировано, ожидаю высокую активность, — цитирует агентство министра.

Он добавил, что сам уже проголосовал, сделав выбор в пользу «стабильного, спокойного будущего» Турции.

На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно.

Ранее экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана. Кылычдароглу, в свою очередь назвал «грехом» голосование за действующего президента.

По прогнозам турецких СМИ, победу на выборах может одержать Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов. Голосовавшие за него в первом туре объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.