Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 16:31

Американским дипломатам запретили высказываться об одной вещи

Reuters: Рубио запретил американским дипломатам оценивать выборы за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американским дипломатам по всему миру запретили комментировать честность и прозрачность выборов в других странах без прямого одобрения высшего руководства, соответствующую директиву выпустил госсекретарь США Марко Рубио. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, заявления на этот счет будет делать сам глава Госдепа либо официальный представитель ведомства.

В сообщениях следует избегать высказываний относительно справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей рассматриваемой страны. Когда уместно комментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлениях победившему кандидату и, где это уместно, на отметке общих внешнеполитических интересов, — говорится в документе.

В директиве упоминается речь президента США Дональда Трампа от 13 мая в Эр-Рияде, в которой он осудил критиков режимов Ближнего Востока, заявив, что это больше не дело Вашингтона. При этом агентство напоминает, что чиновники Белого дома сами неоднократно критиковали Европу за подавление правых кандидатов, в частности, в Румынии, Германии и Франции.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе диалога главы ведомства Сергея Лаврова и Марко Рубио в рамках состоявшейся 10 июля в Куала-Лумпуре встречи приоритетом стал вопрос украинского кризиса. Она отметила, что в озвученном главой Госдепа США «новом подходе» интриги нет.

Кроме того, сам Рубио оценил состоявшийся диалог с министром иностранных дел России, отметив, что переговоры были честными и важными. В ходе встречи сторонами обсуждалось большое количество глобальных вопросов, главным из которых был кризис на Украине.

США
Марко Рубио
дипломаты
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянске умер артист местного ВИА «Стожары»
Более 10 тысяч крымчан остались без света из-за аномальной жары
В ОАЭ заявили о возможном создании военного союза России и Китая
Билеты всех категорий раскупили на VK Fest в Москве
В Госдуме ответили фон дер Ляйен на слова об ударе по военной машине России
В Госдуме назвали ключевое решение для обеспечения молодых семей жильем
ОЗХО обвинили в молчании после применения ВСУ химоружия
«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы
Полицейские Петербурга задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда
Стало известно о блокировке счетов легендарного российского певца
Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам
50 танков, 50 тысяч солдат: ВСУ готовят новое вторжение в РФ, чем ответим
«Будет другой разговор»: в Совфеде ответили на угрозы Калининграду от НАТО
«Смотрю до первого мата»: Лукинский о современном юморе
«Влюбился в первом классе»: Лукинский рассказал об отношениях с женой
Раскрыта дата прощания с режиссером Карой
Минюст признал иноагентами двух российских журналистов и интернет-портал
Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве
Стало известно о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.