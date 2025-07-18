Американским дипломатам запретили высказываться об одной вещи

Американским дипломатам по всему миру запретили комментировать честность и прозрачность выборов в других странах без прямого одобрения высшего руководства, соответствующую директиву выпустил госсекретарь США Марко Рубио. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, заявления на этот счет будет делать сам глава Госдепа либо официальный представитель ведомства.

В сообщениях следует избегать высказываний относительно справедливости или честности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей рассматриваемой страны. Когда уместно комментировать выборы в другой стране, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлениях победившему кандидату и, где это уместно, на отметке общих внешнеполитических интересов, — говорится в документе.

В директиве упоминается речь президента США Дональда Трампа от 13 мая в Эр-Рияде, в которой он осудил критиков режимов Ближнего Востока, заявив, что это больше не дело Вашингтона. При этом агентство напоминает, что чиновники Белого дома сами неоднократно критиковали Европу за подавление правых кандидатов, в частности, в Румынии, Германии и Франции.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе диалога главы ведомства Сергея Лаврова и Марко Рубио в рамках состоявшейся 10 июля в Куала-Лумпуре встречи приоритетом стал вопрос украинского кризиса. Она отметила, что в озвученном главой Госдепа США «новом подходе» интриги нет.

Кроме того, сам Рубио оценил состоявшийся диалог с министром иностранных дел России, отметив, что переговоры были честными и важными. В ходе встречи сторонами обсуждалось большое количество глобальных вопросов, главным из которых был кризис на Украине.