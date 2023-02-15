В России назвали виновных в «лишних» жертвах от землетрясений в Турции Профессор МГСУ Лапидус: к массовым жертвам в Турции привело некачественное строительство

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

К массовым жертвам и разрушениям после землетрясений в Турции привели некачественные строительные работы, рассказал NEWS.ru профессор Московского государственного строительного университета (МГСУ) Азарий Лапидус. Он призвал обратить внимание на то, что после подземных толчков в некоторых домах не выпали окна, хотя большинство зданий «сложились как карточные домики». По его мнению, жертв могло быть гораздо меньше, если бы турецкие чиновники «за мзду» не одобряли строительство объектов, игнорирующих правила безопасности.

Настолько серьезный уровень разрушений напрямую связан с невыполнением застройщиками и проектировщиками требований к строительству в сейсмоопасных районах, а также с возведением большого количества жилья, построенного до введения этих норм. Также сегодня прошла информация, что в бетоне после разрушений были найдены различные железки, бумага и тому подобные вещи, что недопустимо, так как моментально снижает несущую способность этих конструкций, — заявил Лапидус.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, еще более 105 тысяч пострадали. Из-под завалов спасены свыше восьми тысяч человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Ранее СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения, хотя населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявлял, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.