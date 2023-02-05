В Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги на границе с сектором Газа

Фото: Wajed Nobani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля

На юге Израиля в приграничной с сектором Газа зоне прозвучали сирены воздушной тревоги, говорится на сайте Армии обороны страны (ЦАХАЛ). В заявлении говорится, что подробности последуют позже.

Получено сообщение о сиренах, прозвучавших в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа, — говорится в сообщении.

По информации газеты The Jerusalem Post, сигналы тревоги также прозвучали в населенных пунктах Гевим, Ивим, Нир-Ам и Ор-ха-Нер. Местные жители о звуках взрывов пока не сообщают, отмечает издание.

В декабре прошлого года истребители израильской армии нанесли удары по сектору Газа. Атаку с воздуха в Тель-Авиве считают ответом на ракетный обстрел израильской территории. Кроме объекта по производству оружия, под удар истребителей Израиля попал тоннель движения ХАМАС. Отмечается, что воздушным ударом Израиль намеревался помешать движению группировки нарастить силы.

До этого армия Израиля заявила, что нанесла мощный авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. Удар с воздуха был нанесен по комплексу, в котором производились ракеты. Военные Израиля подчеркнули, что после удара истребителей попытки ХАМАС производить ракеты будут серьезно затруднены.