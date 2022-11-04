Израиль заявил об ударе с воздуха по подземному объекту в секторе Газа Армия Израиля рассказала об ударе с воздуха по подземному объекту ХАМАС в секторе Газа

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солдат армии Израиля

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла мощный авиаудар по подземному военному объекту ХАМАС в секторе Газа. Удар с воздуха был нанесен по комплексу, в котором производились ракеты, сообщает РИА Новости.

В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа истребители ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесли удар по подземному военному объекту ХАМАС, который использовался как комплекс по разработке и производству ракет в секторе Газа, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Военные Израиля подчеркнули, что после удара истребителей попытки ХАМАС производить ракеты будут серьезно затруднены.

Ранее пять человек погибли в результате ракетного удара со стороны Израиля по окрестностям сирийской столицы — Дамаска. Были атакованы столичный международный аэропорт и несколько объектов к югу от города. При этом ПВО сбила большую часть ракет.