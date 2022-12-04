Израиль нанес удары с воздуха по целям в секторе Газа Израильская армия атаковала объекты движения ХАМАС в секторе Газа

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребители израильской армии нанесли удары по сектору Газа. Атаку с воздуха в Тель-Авиве считают ответом на ракетный обстрел израильской территории, сообщается в заявлении армии Израиля (ЦАХАЛ).

Цель, по которой был нанесен удар, используется в качестве основной производственной площадки террористической организации ХАМАС, на которой производится большинство ракет организации в секторе Газа, — поясняется в заявлении.

Кроме объекта по производству оружия, под удар истребителей Израиля попал тоннель движения ХАМАС. Отмечается, что воздушным ударом Израиль намеревался помешать движению ХАМАС нарастить силы.

Ранее Армия Израиля заявила, что вечером 3 декабря на юге страны у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Позже стало известно, что из сектора Газа по Израилю была выпущена одна ракета. Система ПВО при этом не использовалась.