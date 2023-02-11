Турецкий мальчик провел пять дней под завалами и был спасен киргизами МЧС Киргизии сообщило о спасении подростка в Турции, пролежавшего пять дней под завалами

Фото: Muhammad Ata/Global Look Press

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов разрушенного здания подростка, который пролежал под обломками пять дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Киргизии. Представитель ведомства рассказал, что выжившему мальчику 16 лет, он гражданин Турции. Школьник проживал на пятом этаже дома, рухнувшего при землетрясении в Кахраманмараше.

В результате совместной кыргызско-турецкой поисковой операции из-под развалин рухнувшего здания, выделенного кыргызским спасателям для проведения поисково-спасательных работ, извлечен выживший, — сообщили в МЧС республики.

По данным CNN Turk, в поисковой операции вместе с киргизскими и турецкими спасателями также участвовали российские специалисты. Совместными усилиями они извлекли 16-летнего Камиля, который находился под завалами 119 часов. Мальчик находится в добром здравии, он остался цел и невредим. Когда старшеклассника спасли из-под обломков, он спросил: «Какой сегодня день?»

8 февраля в турецком городе Адыяман спасли четырехлетнюю девочку, рожденную от россиянки. Девочка вместе с отцом провела под завалами 35 часов.

В турецком управлении по ЧС заявили, что землетрясение, которое произошло 6 февраля, по силе разрушений было сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Согласно последним данным, число жертв удара стихии в стране превысило 20 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения.