Анкара намерена передать всю необходимую информацию о готовящейся военной операции в Сирии ООН и Дамаску. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, страна предупредит о своих действиях все причастные страны.
Дипломат отметил, что операция важна для стабильности и безопасности региона, передаёт
Ранее турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии. Задача военных — заставить курдских ополченцев отойти от сирийско-турецкой границы.
Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора операцию Анкары в Сирии, писал News.ru.
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