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Полевые командиры курдских формирований на севере Сирии обвинили Вашингтон в предательстве после заявления американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из региона, где намерена начать боевую операцию Турция.

Вы продали нас! — цитирует The Washington Post слова одного из полевых командиров во время видеоконференции со спецпредставителем президента США Джеймсом Джеффри. Другой командир добавил, что для курдов уже стало...