СМИ: смерть иранского ядерщика может помочь сделке Запада с Тегераном

https://static.news.ru/photo/da64979c-3204-11eb-9082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irib News Agency/Keystone Press Agency/Global look Press

Гибель одного из руководителей иранской ядерной программы Ирана вряд ли остановит какие-либо разработки в ядерной сфере. В то же время это громкое убийство может подтолкнуть к заключению новой сделки Запада с Тегераном, считает обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Ядерная программа Ирана — это большая бюрократическая организация, которая может легко пережить кончину любого лидера, — приводит слова журналиста ТАСС.

Он напомнил, что в начале 2020 года в Иране уже был устранён важный государственный деятель — в январе в результате удара ВВС США был убит командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. При этом, по словам Бута, «смерть Сулеймани попала в заголовки газет, но мало что изменила», и сейчас история может повториться: дальше риторики о возмездии за убийство учёного дело не пойдёт.

Также обозреватель американского издания сравнил убитого иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с американским учёным Робертом Оппенгеймером, возглавлявшим в прошлом веке «Манхэттенский проект». Бут подчеркнул, что тогда вряд ли гибель Оппенгеймера остановила бы разработку атомной бомбы в США.

В то же время журналист отмечает, что в 2010–2012 годах в Иране были прецеденты, связанные с убийствами учёных, занимавшихся ядерными разработками, и это в совокупности с санкциями и международным давлением стало стимулом для заключения сделки СВПД между Тегераном и администрацией президента США Барака Обамы в 2015 году.

Единственный способ остановить иранскую ядерную программу — заключить новую ядерную сделку. Ради Израиля, Соединённых Штатов и всего мира будем надеяться, что смерть Фахризаде сделает дипломатический прорыв более, а не менее вероятным, — подвёл итог Бут.

NEWS.ru сообщал, что 27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Президент Ирана Хасан Роухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В то же время командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы.

В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.