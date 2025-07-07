Писатель Проханов резко высказался об уехавших россиянах

Россияне, уехавшие за границу после начала СВО из-за страха мобилизации, заслуживают презрения, поделился мнением с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его словам, эту страну можно любить или не любить, но в 1941 году ее защищали абсолютно все. Он отметил, что уехавшие сейчас показали свою несостоятельность.

Те, кто уехал из-за страха мобилизации, заслуживают презрения. Нашу страну можно любить или не любить, но в 1941 году ее защищали и зеки, и раскулаченные крестьяне, рвался оборонять Антон Деникин. Это было их государство. Мне кажется, это люди, которые продемонстрировали глубинную несостоятельность, — сказал Проханов.

Он посоветовал уехавшим из РФ податься в Силиконовую долину и работать там «над оружием, направленным против России». Писатель также подчеркнул, что эти люди не вызывают у него никакого интереса и пытаться кого-то вернуть не в его правилах.

Ранее Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения нашей страны, после которого она начала восстанавливать все разворованное.