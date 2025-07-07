Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 20:35

Писатель Проханов резко высказался об уехавших россиянах

Писатель Проханов: уехавшие из-за мобилизации россияне заслуживают презрения

Александр Проханов Александр Проханов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россияне, уехавшие за границу после начала СВО из-за страха мобилизации, заслуживают презрения, поделился мнением с NEWS.ru писатель Александр Проханов. По его словам, эту страну можно любить или не любить, но в 1941 году ее защищали абсолютно все. Он отметил, что уехавшие сейчас показали свою несостоятельность.

Те, кто уехал из-за страха мобилизации, заслуживают презрения. Нашу страну можно любить или не любить, но в 1941 году ее защищали и зеки, и раскулаченные крестьяне, рвался оборонять Антон Деникин. Это было их государство. Мне кажется, это люди, которые продемонстрировали глубинную несостоятельность, — сказал Проханов.

Он посоветовал уехавшим из РФ податься в Силиконовую долину и работать там «над оружием, направленным против России». Писатель также подчеркнул, что эти люди не вызывают у него никакого интереса и пытаться кого-то вернуть не в его правилах.

Ранее Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения нашей страны, после которого она начала восстанавливать все разворованное.

Александр Проханов
мобилизация
мнение
писатели
Александр Финохин
А. Финохин
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.