«Сидели в бомбоубежище»: как россияне переживают ракетные атаки в Израиле Выходцы из России, искавшие мира на Святой земле, оказались вовлечены в историческое противостояние между евреями и арабами

Фото: Fadi Amun/AP/TASS

Последствия падения ракеты, выпущенной со стороны Ливана по территории населенного пункта Бецет на севере Израиля

Ракетный обстрел с территории Ливана ударил на днях по северу Израиля, где проживает много выходцев из России и стран бывшего СССР, поскольку в этих районах страны жилье стоит дешевле. Но есть и минусы: опасное соседство с антиизраильской шиитской военной организацией «Хезболла», контролирующей юг Ливана. NEWS.ru связался с русскоязычными жителями севера Израиля, чтобы узнать, как они переживают новый виток конфликта на Святой земле.

Как запустили ракеты

Как рассказал NEWS.ru Владимир, живущий в Хайфе, самом большом городе на севере Израиля, тамошние жители не очень испугались, услышав в новостях про обстрел из Ливана. Местные уверены: поскольку Хайфа расположена достаточно далеко от границы, до них ракеты и снаряды долететь были не должны.

Но в других израильских населенных пунктах ближе к ливанской границе обстановка была ощутимо более напряженной. Так, в портовом Акко, расположенном к северу от Хайфы, ракеты сбивали прямо над городом, а жителям пришлось на всякий случай спуститься в бомбоубежища.

«Все же атака была очень неожиданной. Никто не ожидал, что ракеты могут полететь из Ливана», — говорит Лев, другой собеседник NEWS.ru из Хайфы.

Ольга М. из небольшого города Маалот на севере Израиля рассказала NEWS.ru, что большая часть ракет упала в густонаселенных приморских районах, тогда как по населенным пунктам, расположенным восточнее, практически не стреляли. Однако слышно взрывы было хорошо.

«Я днем только уложила ребенка спать и слышу — отдаленные взрывы. Зазвенели оконные стекла. Слышу, с улицы кричат: „Раскройте окна, иначе их выбьет!“. Люди побежали в сторону в бомбоубежища, а оно закрыто. У нас тут проблемы с мэром города, он плохо справляется со своими обязанностями, и закрытые при тревоге бомбоубежища — одно из доказательств».

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press На фотографии, сделанной 6 апреля 2023 г., виден поврежденный стеклянный фасад здания в результате ракетного обстрела в городе Шломи на севере Израиля

Реальна ли угроза

NEWS.ru связался с Анной из израильского центра репатриации, который помогает россиянам переехать и обосноваться в еврейском государстве.

По ее словам, несмотря на запуски ракет из Ливана и сектора Газа, жителям ничего не угрожает, так как их защищает ПРО «Железной купол».

«В новостях все преувеличивают про запуск ракет из Ливана. Мои друзья с севера страны сказали, что ничего страшного не было, просто немного посидели в бомбоубежище», — говорит Анна.

Отдельное укрытие есть почти у каждого дома. В новых зданиях убежища и вовсе встроены в саму квартиру, они представляют собой комнату с укрепленными стенами и пуленепробиваемыми стеклами.

Анна считает, что факт наличия бомбоубежищ в шаговой доступности существенно снижает тревогу и дает ощущение безопасности и внутреннего комфорта в моменты обстрелов.

Вообще, по ее словам, звуки сирен и кадры запущенных ракет обычно пугают приезжих россиян только первое время. Очень быстро страх перед сиренами пропадает и люди начинают воспринимать их просто как сигнал, что надо пойти в укрытие «на всякий случай».

«Я жуткий паникер и всего очень боялась, когда переезжала. Но по факту ракеты я видела только в новостях. Если что-то и долетает, то это максимум осколки, которые не наносят большого ущерба», — рассказывает Анна.

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press Подразделение израильской полиции по обезвреживанию бомб разбирается с остатками ракеты в городе Шломи на севере Израиля

Безопасно ли рядом с ХАМАС и среди палестинцев

Жители Израиля зачастую ощущают себя в безопасности даже в населенных пунктах, которые находятся в пределах досягаемости ракет палестинского освободительного движения ХАМАС. Анна рассказывает, что часто ездит в город Ашкелон на границе с Газой, где живут ее родственники, и «напряжение» там ощущается только в самых экстремальных случаях.

Также Анна говорит, что ни она, ни ее знакомые россияне в Израиле никогда напрямую не сталкивались с ненавистью со стороны палестинцев. Израильские службы безопасности, по ее словам, стараются следить, чтобы «арабы, которые могут причинить кому-то зло, не попадали на территорию страны».

«Максимум, что они могут сделать, услышав русскую речь или иврит, это, например, взять больше денег за такси», — говорит Анна.

Таксист, учитель, пекарь — кто из них боевик?

Впрочем, в случае масштабного противостояния между палестинцами и израильтянами ситуация может резко измениться. По мнению экспертов, в случае массовой интифады (восстания палестинцев) главную опасность безопасности Израиля будет представлять не ХАМАС, а палестинцы, которые живут бок о бок с израильтянами как на официальной территории Израиля, так и на Западному берегу.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что на Западном берегу, где живут как евреи, так и арабы, возникают новые палестинские военизированные формирования, которые ждут обострения. Эти группы, как правило, состоят из простых палестинцев, которые лишились родственников в результате операций Израиля. У них нет четкого командования и иерархии, порой все, что их объединяет — это Telegram-чат. Поэтому случись что, боевиком может оказаться кто-то угодно — таксист, учитель, пекарь.

Причем, в отличие от ФАТХ и ХАМАС, у этих групп нет никаких международных договоров, они не боятся испортить свой имидж в глазах мирового сообщества и готовы пойти на крайние методы сопротивления — теракты, поножовщину, обстрелы мирных граждан. Так, на военном параде одной из таких организаций был замечен боевик в спортивном костюме и белой маске, стилизованной под Микки-Мауса, с надписью «Подразделение террористов-смертников» на лбу.

Фото: Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинские демонстранты жгут автомобильные покрышки

Что о защите Израиля говорят палестинские организации

При этом в случае полномасштабной войны «Железный купол» может быть не так эффективен, как думают многие. ХАМАС уверяет, что располагает стратегией, позволяющей обходить израильскую систему ПРО. К примеру, в организации считают, что «Железный купол» эффективен ровно до тех пор, пока он не встретится с массированными ударами.

Эту тактику палестинцы использовали во время войны 2021 года, когда ХАМАС несколько раз единовременно запускал множество ракет и предметов, похожих на ракеты, из разных точек сектора Газа. Они перегрузили датчики «Железного купола», снизив его эффективность. Из-за этого некоторые палестинские ракеты взорвались в израильских населенных пунктах.

Эксперты подтверждают, что если в следующей войне палестинские организации смогут устроить такие же массированные запуски из Ливана и Сирии, то «Железному куполу» справиться будет непросто.

Для палестинцев в массированных запусках с использованием фальшивых ракет есть и экономическая выгода. На каждую ракету они тратят до $1 тыс. (как правило, намного меньше), а каждый запуск перехватывающей ракеты обходился в 2021 году бюджету Израиля примерно в $70 тыс.

Почему может начаться война

Напряженность на Святой земле существенно выросла ночью 4 апреля, когда израильские силы безопасности штурмовали мечеть Аль-Акса — третью по значимости святыню ислама.

Правоохранительные органы силой вывели из нее палестинцев, которые забаррикадировались внутри, вооружившись палками, камнями и ракетницами, чтобы отбиваться от радикально настроенных иудейских групп, которые планировали совершить на территории мечети жертвоприношение, оскверняющее мусульманскую святыню.

После штурма святыни палестинцы вступили в конфронтацию с полицией, стреляя по израильским блокпостам. Тем временем с территории Ливана и сектора Газа было выпущено несколько ракет по израильским городам на севере и юге страны. Армия Израиля не стала тянуть и ударила в ответ.