Горячий Песах в Иерусалиме: палестинские активисты призвали к джихаду Организации, борющиеся за освобождение Палестины, давно прогнозируют новую интифаду. Начнется ли она в нынешний священный мусульманский месяц Рамадан?

Фото: AP/ТАСС

Израильская пограничная полиция развернута возле Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима во время полицейского рейда на территории мечети Аль-Акса

Напряжение между палестинцами и израильтянами достигло пика во время праздника Песах — иудейской Пасхи, который отмечается в этом году 5–13 апреля. Хотя ранее были достигнуты договоренности между израильтянами и палестинцами не допускать эскалации в течение священного для мусульман месяца Рамадан (в этом году он длится с 22 марта по 22 апреля), однако соблюсти их не удалось. Храмовая гора в Иерусалиме, где находятся исламские и иудейские святыни, вечером 4 апреля стала ареной столкновений. Параллельно с этим ракетный удар по Израилю был нанесен из сектора Газа. Далеко ли до новой интифады — в материале NEWS.ru.

Почему мечеть Аль-Акса стала горячей точкой

Каждый Песах радикально настроенные иудейские группы готовятся совершить жертвоприношения и другие ритуалы у мечети Аль-Акса — третьей святыни ислама. На этом месте, считают иудеи, стояли Первый и Второй храмы. При этом, согласно международным договоренностям, мечеть Аль-Акса находится под попечительством Иордании, и в период праздников туда пускают только мусульман.

Палестинцы считают, что иудейские жертвоприношения и ритуалы оскверняют их святыни, поэтому каждый раз они стараются не допустить иудеев на Храмовую гору. Поэтому к вечеру 4 апреля сотни палестинцев собрались в мечети Аль-Акса с дубинками, камнями, палками и ракетницами, ожидая прихода иудеев.

Фото: EPA/ТАСС Ультраортодоксальные евреи сжигают квасной хлеб в преддверии иудейского праздника Песах в Иерусалиме

Как начались столкновения вечером 4 апреля

Израильские силы безопасности также поднялись на территорию храмового комплекса, чтобы освободить территорию на ночь (доступ прекращается в ночное время), но часть верующих отказались уходить и заперлись в мечети.

В палестинских СМИ пишут, что среди оставшихся в Аль-Аксе были простые верующие, которые хотели остаться в мечети на ночь для итикафа — распространенной в период Рамадана религиозной практики ночной молитвы. Однако израильская сторона утверждает, что запершиеся в мечети были теми самыми воинственными палестинцами с дубинками, которые готовились к столкновениям.

Как бы то ни было, когда арабы внутри Аль-Аксы проигнорировали требования полиции и отказались выходить, израильский спецназ начал штурм.

Как штурмовали мечеть

Силы безопасности использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Некоторые палестинцы утверждают, что в них стреляли резиновыми пулями.

На видео с места событий показано, как спецназ штурмует мечеть, пока вокруг взрываются петарды. Прихожане укрылись в одном из углов мечети, где их настигла полиция и начала бить дубинками и прикладами ружей.

По официальным израильским данным, после операции служба безопасности арестовала «десятки бунтовщиков». Тем временем Палестинская комиссия по делам задержанных утверждает, что арестов было не менее 400.

Как отреагировала палестинская улица

К тому моменту, как начались задержания, палестинцы вовсю обсуждали штурм. По палестинским Whatsapp-чатам и группам в популярных соцсетях рассылались призывы выйти на улицы и начать протестовать. На территориях Западного берега призывы встать на защиту братьев по вере звучали прямо из громкоговорителей мечетей.

Фото: AP/ТАСС Израильская пограничная полиция развернута возле Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима во время полицейского рейда на территории мечети Аль-Акса

Вскоре арабы из израильских городов вступили в стычки с полицейскими патрулями на улицах. В некоторых арабских городах начали стрелять по израильским пропускным и пограничным пунктам. В стороне не остались и исламистские военизированные организации из сектора Газа. Вскоре после столкновений оттуда запустили по Израилю несколько ракет. Большинство снарядов сбила израильская ПРО, но по крайней мере одна палестинская ракета попала в цель и поразила пищевой завод. В ответ израильская авиация нанесла тактические удары по сектору Газа, поразив цеха, где производили оружие.

К утру 5 апреля столкновения стихли, и полиция даже пустила тех, кто старше сорока лет, на утреннюю молитву в Аль-Аксу.

Что говорят палестинские военные организации

Впрочем, палестинские организации не готовы так быстро снизить накал. Лидеры крупнейших организаций, специализирующихся на освобождении Палестины, призывают соотечественников готовиться даже не к интифаде, то есть восстанию, а к священной войне — джихаду.

«События в мечети Аль-Акса представляют угрозу нашим священным местам. Палестинский народ должен быть готов к неизбежной и решительной конфронтации с Израилем», — заявил генеральный секретарь «Исламского джихада» Зияд аль-Нахля.

В правящей на Западном берегу партии ФАТХ заявили, что на этот раз Израиль перешел все красные линии и его «война против арабских народов разожжет пожары по всему региону».

Арабские страны, включая Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию, выступили с осуждением произошедшего.

Будет ли война?

Израильское правительство, вероятно, постарается избежать дальнейшей эскалации и сделает все, чтобы снизить напряженность, сказала NEWS.ru эксперт по Израилю и научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Людмила Самарская.

По ее мнению, в Израиле уже накалена обстановка из-за спорной судебной реформы и правительство совсем не заинтересовано в дополнительном кризисе на палестинском направлении.

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press Водометы израильской полиции обстреливают демонстрантов на заблокированном шоссе Аялон

В чрезмерном обострении ситуации не заинтересованы и палестинские активисты. Самарская считает, что даже воинственные организации вроде ХАМАС и «Исламского Джихада» стараются реагировать на произошедшее как можно сдержаннее.

Ракетный обстрел со стороны Газы, полагает эксперт, был намеренно слабым и не широкомасштабным. Организации, с одной стороны, подтвердили свой статус главных защитников мусульманских святынь, но в то же время не спровоцировали Израиль на массированный ответ.

Ранее в разговоре с NEWS.ru директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анавар Абдулхади отмечал, что в этом году Рамадан, вероятно, будет особенно жестоким.

Политик рассказывал об участившихся рейдах израильских сил безопасности в палестинские города, нападениях израильских поселенцев на арабские деревни и новых суровых изменениях в израильском законе вроде введения смертной казни для палестинских заключенных.

Абдулхади выражал уверенность, что вся накопившееся напряженность, скорее всего, проявится в период священного месяца Рамадан. По мнению политика, Израиль, вероятно, и сам заинтересован в новой интифаде, чтобы еще сильнее ограничить палестинцев в их правах. Также член Организации освобождения Палестины предупреждал, что израильтяне могут сами спровоцировать интифаду, когда будут готовы к ней.