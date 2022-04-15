Ягнёнка зарезать не удалось: Израиль штурмует Аль-Аксу, ХАМАС готовит ответ

В палестино-израильском противостоянии наметился новый виток. 15 апреля произошел штурм одной из главных святынь ислама — мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, там израильтяне и палестинцы сошлись, увы, в уже почти традиционной схватке.

На первый взгляд может показаться, что штурм произошел внезапно, на самом деле обстановка накалялась в течение последних недель. За апрель с обеих сторон погибли десятки человек, а за последние сутки силы безопасности Израиля убили шесть шахидов, в том числе 14-летнего подростка. Палестинцы на Западном берегу, в свою очередь, закидали коктейлями Молотова и камнями несколько израильских военных конвоев.

Обстановка вызвала обеспокоенность у ООН, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал Израиль проявить максимальную сдержанность и применять силу только в крайнем случае.

Любое применение силы, повлекшее за собой убийство или ранение, должно быть оперативно и тщательно расследовано, — сказал он.

Очередная кульминация, как и ожидалось, произошла 15 апреля, в первый день иудейского праздника Песах (Пасха). На этот день у радикальных еврейских организаций вроде «Хозрим ЛаХар» («Возвращение на Гору», еврейская экстремистская организация, выступающая за снос мечети Аль-Акса) были особые планы. Они призвали своих сторонников пробираться всеми способами в мечеть Аль-Акса, стоящую на месте разрушенного римлянами в 70-м году Второго иудейского храма. С собой надо взять жертвенного ягненка и совершить в мечети жертвоприношение, чтобы помочь приблизить время постройки Третьего храма и превращения Иерусалима в центр всего человечества перед приходом Мессии, таких воззрений придерживаются ортодоксальные иудеи.

В зависимости от того, удастся ли добровольцам проникнуть в мечеть и тем более зарезать там ягненка, вознаграждение варьировалось от 400 до 10 тыс. шекелей (от 10 тыс. до 257 тыс. рублей). Надо отметить, что для мусульман принесение представителями другой религии жертвы в мечети является очень серьезным инцидентом.

Израильские полицейские собираются во время столкновений с палестинцами у комплекса, в котором находится мечеть Аль-Акса Jamal Awad/Keystone Press Agency

При этом как Израиль, так и палестинские организации не хотят, чтобы конфликт вошел в открытую фазу. «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), которое контролирует сектор Газа, приказало братьям по оружию не предпринимать импульсивных и односторонних решений, хотя и добавив , что на любые провокации будет дан жесткий ответ. Израиль также заявил о приверженности к сохранению особого статуса Аль-Аксы (с 1994 года мечеть находится на попечении у короля Иордании), а также призвал радикальных иудеев прекратить подстрекательства. Правда, ХАМАС не доверился Израилю и решил перестраховаться, побудив палестинцев в случае чего встать на защиту святыни.

Еще вечером 14 апреля стало ясно, что желающие получить заветные шекели таким необычным способом и правда нашлись. По информации палестинских СМИ, охрана мечети арестовала троих евреев, переодетых в арабскую одежду. Позже израильская полиция сообщила, что ей удалось остановить еще как минимум шестерых авантюристов.

Опасаясь дальнейшей эскалации со стороны палестинцев, Израиль перекрыл все пограничные пункты с Западным берегом и усилил патрулирование вокруг сектора Газа.

Утром 15 апреля, отвечая на призыв ХАМАС, верующие собрались вокруг мечети и скандировали пропалестинские лозунги. Скопление возмущенных палестинцев у Аль-Аксы, как правило, редко проходит без происшествий. Зная это, израильские силы безопасности приказали верующим покинуть территорию Аль-Аксы, после чего территорию вокруг мечети заполнили люди в форме, а один из отрядов начал штурм Аль-Аксы. Палестинцы бросились строить импровизированные баррикады и уже вскоре сцепились с израильтянами. Далее все развивалось по традиционному сценарию — верующие бросали камни и все что попадется под руку, а силы безопасности использовали шумовые и слезоточивые гранаты, а также стальные пули с резиновым покрытием.

Израильские полицейские собираются во время столкновений с палестинцами у комплекса, в котором находится мечеть Аль-Акса Jamal Awad/Keystone Press Agency/Global Look Press

События разворачивались не только вокруг мечети, но и внутри нее. Чтобы вывести из Аль-Аксы палестинцев, силы безопасности Израиля выбили окна в святилище. На видео с места событий показано, как отряд израильтян штурмует Аль-Аксу, в которой раздаются взрывы, по цвету напоминающие праздничный салют. После стычек палестинский Красный Полумесяц сообщил о 152 раненных. Официально Израиль отчитался о 100 задержанных, однако шейх Аль-Аксы Омар аль-Кисва утверждает, что эти данные сильно занижены и приводит цифру в 400 человек.

ХАМАС в своих заявлениях сказал , что интифаду (дословно «подъем» или «потрясение» — всеобъемлющее восстание палестинцев против Израиля) «не остановить арестами и убийствами». Впрочем, на данный момент, кроме «решительного осуждения» и переговоров с Египтом, Катаром и ООН, ХАМАС никаких шагов не предпринял.

Мы решительно осуждаем жестокие нападения израильских оккупационных солдат на молящихся в благословенной мечети Аль-Акса. Сионисты несут вину за ущемление чувств нашего палестинского народа и наших братьев в Иерусалиме, которые ведут настоящую битву в защиту мечети Аль-Акса, — заявил представитель организации Фаузи Бархум.

С более радикальным посылом выступила организация «Харакат аль-джихад аль-ислами фи Фалястын» («Палестинский исламский джихад», запрещена в РФ), она объявила всеобщую мобилизацию и пообещала, что Израиль ответит за свои действия.

Враг поймет, что этот огонь, который он разжигает своей слепой ненавистью, вернется и сожжет его. Нападение на верующих в мечети Аль-Акса является агрессивным преступлением, за которое оккупация несет полную ответственность, как и за последствия этой агрессии, — сказали в организации.

Боевики организации «Палестинский исламский джихад», запрещена в РФ Dawoud Abo Alkas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно последним данным, территория вокруг мечети была оцеплена, а в городах Западного берега и сектора Газы палестинцы вышли на демонстрации. В некоторых населенных пунктах, включая Хеврон и Наблус, начались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности.

«Дальнейшая эскалация конфликта маловероятна, но что-либо предсказывать точно невозможно», — сказал в беседе с NEWS.ru советник председателя Российско-израильского делового совета и бывший исполнительный директор Российско-израильского делового совета при ТПП РФ Дмитрий Марьясис. Будет ли конфликт входить в острую фазу, зависит в том числе и от наличия у ХАМАС необходимого арсенала ракет.

Также эксперт выразил сомнение, что события вокруг Аль-Аксы могут привести к новой интифаде, в том смысле, как ее чаще всего понимают: полноценное и долгое восстание. При этом он добавил, что новая вспышка, вроде той, что произошла в мае прошлого года, вполне может случится.

Прошел митинг, поднялась толпа. Есть версия израильской полиции, есть версия противоположной стороны. Пройдет еще две или три демонстрации и на этом все закончится. Ни той ни другой стороне невыгодно раздувать из этого конфликт. Впрочем, события могут развиваться по любому сценарию. Дмитрий Марьясис глава отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН глава отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН

Также эксперт напомнил, что ранее израильтяне предприняли ряд мер, чтобы облегчить мусульманам доступ к Аль-Аксе во время месяца Рамадан (священный месяц у мусульман), как раз учитывая события, которые там произошли год назад.

Палестинские мусульмане совершают вторую пятничную молитву Рамадана в иерусалимском комплексе мечети Аль-Акса Jeries Bssier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марьясис выразил надежду, что конфликт останется разовым и не перерастет в серию более серьезных столкновений.

Хочется на это надеется, однако предпосылки можно найти как в одну, так и в другую сторону, — заключил эксперт.

Схожий прогноз по дальнейшему развитию ситуации дал бывший сотрудник Центра Хаима Герцога в Университете Бен-Гуриона и научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Александр Демченко.

Сложно утверждать с определенной точностью, будет ли со стороны ХАМАС запуск ракет. Столкновения (между израильтянами и палестинцами. — NEWS.ru) традиционны и с периодичностью всегда происходят. Особенно в период иудейских или мусульманских праздников, когда представители одного и другого народа крайне чувствительны к происходящему на Храмовой горе. Александр Демченко научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Эксперт заключил, что если эскалация и столкновения продолжаться и дальше, то ХАМАС должен будет точнее обозначить свою позицию и выступить в поддержку палестинцев.