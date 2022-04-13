ХАМАС — миротворец: исламисты запретили себе атаковать Израиль

Обострения между палестинцами и израильтянами обычно заканчиваются либо интифадой, либо, как это было в последний раз, полномасштабными вооруженными противостояниями между сектором Газа и Израилем. В настоящее время все условия, необходимые для запуска первой череды ракет, уже созданы. Так, за последний месяц с обеих сторон в ходе локальных стычек были убиты десятки людей. К тому же в апреле мусульмане отмечают священный месяц Рамадан, который часто сопровождается вооруженными акциями под предлогом попыток освобождения одной из главных мусульманских святынь — мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Однако в этом году ХАМАС, известный своей радикальностью, неожиданно выступил в роли миротворца, призвав снизить напряжение. На фоне происходящего сейчас в мире столь разумные призывы из сектора Газа кажутся почти чудом.

В этом году Рамадан совпадает с иудейским Песахом (Пасхой), что увеличивает риск очередного вооруженного противостояния, особенно учитывая и без того напряженную обстановку на Святой земле. Военизированные группировки из Газы вроде «Харакат аль-джихад аль-ислами фи Фаластын» («Палестинский исламский джихад», запрещена в РФ) уже вовсю демонстрируют свою готовность вступить в бой. В начале месяца группировка провела военный парад, в ходе которого высокопоставленный командир движения Халед аль-Батеш пригрозил наказать Израиль за несколько военных операций в Дженине на Западном берегу.

Несмотря на угрозы, 10 апреля израильские силы вновь вошли в Дженин, арестовав одного члена ХАМАС и убив одного из «Палестинского исламского джихада». Затем 12 апреля ЦАХАЛ снова вернулся в город, пытаясь отыскать подозреваемых в планировании терактов, это закончилось перестрелкой с боевиками. Четверо бойцов ЦАХАЛ были ранены, а Израиль направил на границу с Газой дополнительные силы.

Вооружённые люди в городе Дженин на оккупированном Западном берегу Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

На удивление роль жандарма и блюстителя мира взял на себя ХАМАС. Пользуясь своим влиянием, он попытался усмирить пыл братьев по оружию. При этом надо отметить, что ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» ранее выступали единым фронтом против Израиля, координируя своих атаки и выпуская совместные заявления, но теперь, судя по всему, ХАМАС не хочет, чтобы «младший брат» втянул его в очередную войну.

Портал Al-Monitor, ссылаясь на источники в ХАМАС, сообщает, что всем двенадцати группировкам Газы, которые так или иначе находятся под влиянием ХАМАС, было дано понять, что без зеленого света от патрона никаких односторонних акций устраивать нельзя.

Судя по всему, руководство Газы по-прежнему заинтересованно в сохранении перемирия , заключенного с израильской стороной в мае прошлого года. Масштаб разрушений, которому подверглась Газа после последнего противостояния, не дал Газе быстро восстановиться даже с немалой финансовой помощью извне, в том числе из Катара и Египта.

Тем не менее ХАМАС не изменяет своей милитаристской политике и в заявлениях говорит, что если притеснения палестинцев продолжаться, то по Израилю снова будут запущены ракеты.

ХАМАС стремится сохранить спокойствию в Газе, чтобы дать шанс восстановить анклав, чтобы предоставить жителям Газы возможность работать в Израиле. Но если сионисты совершат глупость, нам придется попрощаться с перемирием, — заявил источник.

Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими войсками в городе Наблус на Западном берегу 11 апреля 2022 года Shadi Jarar'Ah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Особое возмущение у ХАМАС вызвали распространяемые в Сети объявления еврейских организаций вроде «Хозрим ЛаХар» («Возвращение на Гору», еврейская экстремистская организация, выступающая за снос мечети Аль-Акса). Согласно этим объявлениям, в день начала праздника Песах за штурм мечети Аль-Акса и совершения там жертвоприношений будут полагаться денежные выплаты в 400 шекелей (10,2 тыс. рублей), если активист зайдет в мечеть и будет там арестован. 800 шекелей (20,4 тыс. рублей), если он зайдет в мечеть с жертвенным ягненком и 10 тыс. шекелей (257 тыс. рублей), если успеет принести ягненка в жертву в мечети.

В прошлый раз именно штурм мечети Аль-Акса стал для ХАМАС красной чертой, поэтому и в этот раз в своем ответе они не поскупились на угрозы.