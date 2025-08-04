Израильский министр вызвал скандал молитвой

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир помолился в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает Ynet. В издании отметили, что чиновник вызвал скандал, так как евреям запрещено молиться в этом комплексе.

Бен-Гвир посетил Аль-Акса и помолился там, нарушив утверждающий правило посещения Храмовой горы евреями статус-кво. Иудеям разрешено посещать это место, но не совершать религиозные обряды. Кроме того, в ходе визита министр призвал Израиль «завоевать» сектор Газа. К палестинцам он обратился с предложением покинуть регион. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху выступила с заявлением, указав на неизменность статус-кво.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху планирует расширить военную операцию на территории сектора Газа. По его данным, таким образом политик рассчитывает освободить заложников, которые по-прежнему находятся в плену палестинской группировки ХАМАС. Израиль поддерживает постоянный контакт по вопросу заложников с Соединенными Штатами, но в Иерусалиме все больше склоняются к тому, что руководство ХАМАС не стремится к мирному урегулированию конфликта и не желает обмениваться пленными.