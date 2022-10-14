Микки-Маус в поясе шахида: Западный берег становится опаснее сектора Газа Молодое поколение палестинцев жаждет более радикальных действий в борьбе за освобождение и готово идти на крайние меры

Фото: Middle East News/globallookpress.com

Боевики «Аль-Кудс», военного крыла палестинского исламского движения освобождения.

Вскоре после недолгой войны между Израилем и «Палестинским исламским джихадом»* в августе этого года центр напряженности снова сместился из Газы на Западный берег, реки Иордан, также известный как Палестинская автономия. Покончив с группировкой из Газы, Израиль продолжил вооруженную операцию под названием «Сломить волну», с целью подавить растущее недовольство среди палестинцев и предотвратить всплеск нового масштабного восстания, или, как его называют палестинцы, интифады. В основном израильские военные проводили операции в городе Дженин на севере Палестинской автономии, который считается новым оплотом палестинского сопротивления на Западном берегу. Агрессивный ответ со стороны арабов и убийство двух израильских военных только подлили масла в огонь и мотивируют Израиль продолжать операцию.

«Сломить волну»

Конфликт вступил в острую фазу в конце сентября в ходе одного из израильских рейдов по ликвидации боевиков. Силы безопасности еврейского государства столкнулись с ожесточенным сопротивлением палестинцев, в том числе наткнулись на несколько взрывчатых устройств. Израильская газета Yedioth Ahronoth 29 сентября опубликовала рассказ командира одного из военных подразделений, которое участвовало в операции.

Они приготовили нам смертельную ловушку. Четыре взрывных устройства взорвались одно за другим, мы почувствовали что-то вроде землетрясения. Это был ад, который длился около трех часов. Мы были под шквальным огнем. Всего, я думаю, на нас обрушили десятки тысяч пуль, — рассказал участник событий.

Фото: Tomer Neuberg/XinHua/globallookpress.com Израильские танки на границе с сектором Газа.

В результате операции погибли четверо палестинцев, еще около сорока получили ранения. В память о павших братьях в городах Западного берега прошла всеобщая забастовка. С тех пор столкновения между палестинцами и израильтянами на пограничных пунктах случаются все чаще. Дошло до того, что Израиль разрешил своей армии использовать вооруженные беспилотники, а палестинцы начали стрелять по еврейским поселениям на Западном берегу, где евреи сжигали экземпляры Корана.

Руководство Западного берега пообещало Израилю выдать всех причастных к сопротивлению, лишь бы удалось избежать дальнейшей эскалации. Местные жители не оценили такой шаг партии ФАТХ, правящей в автономии, и заявляют, что власть «продала сионистам» даже тех, кто совсем не причастен к столкновениям.

Впрочем, рейды продолжились вне зависимости от уступок ФАТХ, а Израиль продолжил давление на местную администрацию, чтобы она подавила протесты. Всего с весны в результате израильских рейдов на Дженин погибли около 100 палестинцев. Этот период стал самым смертоносным для Западного берега с 2015 года. Столкновения не утихают до сих пор. Так, в израильских операциях в Дженине, которые прошли в минувшие субботу и понедельник, погибли еще несколько человек, в том числе подростки 12, 16 и 18 лет.

Фото: Yousef Masoud/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Обсуждения стратегии поведения палестинским руководством Западного берега привели к расколу внутри ФАТХ. Часть политиков считает, что нужно присоединиться к сопротивлению, а не помогать Израилю. Причем если раньше во время рейдов против израильских сил безопасности на улицы выходили только члены вооруженных группировок, то сейчас уже есть задокументированные случаи, когда простые люди пытались сбить «сионистских врагов» на машинах. За последние две недели палестинцы на Западном берегу убили двух израильских солдат. И пока никаких предпосылок для перемирия не видно. Израильтяне продолжают проводить аресты и рейды, а палестинцы сопротивляются и говорят, что хотят положить конец угнетению. В ФАТХ заявляют, что они были бы рады, чтобы все прекратилось, но сделать ничего не могут.

Израиль и его армия не помогают достичь какого-то решения, поэтому насильственная реакция палестинцев будет продолжаться. Палестинская администрация не может просить народ успокоиться и прекратить протесты против израильской агрессии. Мы не страховая компания, которая гарантирует безопасность Израиля, — заявили в партии.

Столкновения уже перешли за границы Западного берега и происходят в самом Израиле. Ночью 13 октября в Восточном Иерусалиме полиция схлестнулась с палестинцами, которые запускали в них фейерверки и кидали «коктейли Молотова». Опасаясь, что израильские арабы скоро тоже начнут стрелять по израильской армии (предположительно, уже есть один такой случай), силы безопасности в Иерусалиме последние несколько дней держат в полной блокаде палестинский район, не позволяя никому зайти и выйти. Жители жалуются, что в магазинах уже заканчиваются продукты.

Стеклянный замок из старых лавров

Традиционно считается, что в Газе находятся более агрессивно настроенные палестинские партии вроде ХАМАС, которые не хотят признавать Израиль и считают, что единственный способ получить собственное палестинское государство — вооруженная борьба. Тогда как Западным берегом управляют более умеренные политические образования вроде ФАТХ. Еще в 1990-х годах ФАТХ почти полностью отказалась от вооруженного сопротивления и стремится к решению проблем путем диалога и дипломатии. Неудивительно, что если борьба между палестинцами и израильтянами в очередной раз попадает в мировые заголовки, то чаще всего это означает, что обострился конфликт между Израилем и партиями Газы, а Западный берег к этому отношения, как правило, почти не имеет.

Но в последние годы население Западного берега все меньше верит в мирные идеалы и обещаниям ФАТХ. Во многом эта партия держится у власти за счет авторитета ее бывшего лидера Ясира Арафата, иконы палестинского движения. Однако с каждым разом, когда преемники Арафата по малейшему щелчку выдают израильским силам безопасности своих сограждан, кредит доверия к некогда легендарной ФАТХ падает.

Летом прошлого года палестинцы вышли на протесты с требованием отставки нынешнего главы партии Махмуда Аббаса и пересмотра «коллаборационистской» политики. Силы ФАТХ тогда разогнали протесты столь яростно, что их жесткости удивились даже военизированная группировка ХАМАС, которую многие страны считают террористической организацией.

Жестокие репрессии со стороны служб безопасности Палестинской автономии на оккупированном Западном берегу против демонстрантов являются преступным поведением и вопиющим нарушением всех законов, гуманитарных норм, а также национальных и моральных соображений, — заявил тогда представитель ХАМАС Хазем Кассем.

Террорист-смертник Мики-Маус

Фото: public domain Мышонок Фарфур - ближневосточный родственник Микки Мауса.

Постепенно за спиной у ФАТХ начали появляться другие военизированные формирования, которые решили взять сопротивление в свои руки. Так, в сентябре прошлого года, когда из израильской тюрьмы сбежали несколько заключенных, в Дженине сформировались «Бригады Дженина»*, они должны были встать на защиту беглецов. «Бригады» сформировали уволившиеся из полиции палестинской администрации сотрудники, не согласные с позицией руководства ФАТХ, они вместе с представителями из других милитаристских партий создали Telegram-канал и собрали оружие.

Тогда израильским силам удалось поймать сбежавших из тюрьмы палестинцев, однако новая организация не распалась, а наоборот, заручилась поддержкой населения и стала одной из важных сил в конфликте. При этом у «Бригад Дженина» нет четкого командования или иерархии, а из-за децентрализации движения израильтянам сложно отслеживать его членов.

Так же, по всей видимости, у «Бригад» в отличие от ФАТХ и ХАМАС нет красных линий, и они готовы вернуться к более жестоким методам сопротивления вроде атак террористов-смертников. Так, на одном из парадов организации на спортивных костюмах «Адидас» и патронташах боевиков был замечен таинственный персонаж в белом, в маске, напоминающей Микки-Мауса, и надписью «Подразделение террористов-смертников» на лбу.

Другая недавно сформированная партия на Западном берегу носит название «Логово льва»*. Впервые о них заговорили палестинские СМИ в августе этого года, когда группа атаковала конвой израильских солдат. С тех пор «Львы» не раз мелькали в заголовках, особенно после того, как израильская полиция заявила, что они готовили крупный теракт на юге Тель-Авива. Несколько дней назад эта вооруженная группировка решила поработать еще и над своим социальным имиджем, проведя демонстрации против израильских нападений. Несмотря на малочисленность группировки, за 18 часов до момента написания статьи у «Львов» даже появилась своя страница в «Википедии».

Появление новых независимых военно-политических формирований на территории Западного берега, показывает, что популярность ФАТХ находится на историческом минимуме. Костяк новообразованных политорганизаций составляют члены полиции, президентской гвардии, разведки Палестины, которые разочаровались в подходе ФАТХ к решению палестинского вопроса. Израиль уже прямо предупреждал правительство Западного берега, что все больше палестинских полицейских, которые должны помогать Израилю соблюдать порядок, покидают посты и начинают стрелять по израильским солдатам, когда те приезжают кого-то арестовать. Даже символом недавних протестов в Дженине стал офицер палестинских сил безопасности Фатхи Хазем, также известный по прозвищу Абу Раад (Отец Молнии). Он неоднократно призывал своих коллег пойти по его стопам, отвергнуть мирные переговоры, которые ничего не дали, и вернуться к вооруженному сопротивлению.

Новоявленную агрессивность и решительность братьев с Западного берега горячо приветствуют в Газе. ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» активно поддерживают их в социальных сетях. Они уже получили предупреждение от Израиля, что, мол, если не прекратите вмешиваться, то будет новая военная операция против Газы.

Мы привыкли к таким угрозам, и они не пугают ни наш палестинский народ, ни лидеров сопротивления, — ответили в ХАМАС.

Подсыпьте пшеницы

Фото: Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.

К слову, совсем недавно ХАМАС, ФАТХ и другие крупные палестинские организации провели саммит «Национального диалога» в Алжире. Целью встречи было создание единого палестинского правительства. Правда, ничего, как обычно, из этого не вышло. Стороны в очередной раз заявили, что всем палестинцам нужно объединиться, положить конец расколу, провести единые выборы, покивали головами и разошлись.

Тем временем лидер партии ФАТХ Махмуд Аббас 12 октября прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в шестой встрече международного форума «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии», цель которого — укрепить взаимоотношениях азиатских стран. Аббас поблагодарил Казахстан за поддержку Палестины, а также призвал страны — участницы саммита помочь палестинцам получить собственное государство. На следующий день глава Палестинской автономии встретился с президентом России Владимиром Путиным. Аббас поблагодарил и Россию за то, что она всегда поддерживала «палестинское дело», и попросил увеличить поставки пшеницы. Согласно официальной информации, Аббас ничего не говорил о ситуации на Западном берегу, а лишь попросил посодействовать созданию международного квартета из России, США, ЕС и ООН для решения палестинской проблемы.

Тем временем ХАМАС в секторе Газа тоже не сидит сложа руки. Видя, что все больше стран соглашаются сближаться с Израилем, организация опасается, что вскоре она может оказаться совсем одна. Так, несколько дней назад Ливан достиг исторического соглашения с Израилем о демаркации морских границ. Хоть обе страны официально с 2006 года находятся в состоянии войны, этот дипломатическое событие обеспокоило ХАМАС. В ближайшее время лидеры партии отправятся в Дамаск, чтобы восстановить отношения с Сирией, откуда организацию изгнали в 2012 году после того, как она встала на сторону оппозиции. Израильские эксперты считают, что сближение Газы и Сирии можно рассматривать как укрепление регионального квартета Дамаска, Тегерана, ливанской шиитской «Хезболлы» и ХАМАС и что к такому повороту определенно нужно готовиться.

* «Палестинский исламский джихад», «Логово льва», «Бригады Дженина» — террористические организации, деятельность в РФ запрещена