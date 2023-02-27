Взяли пример с Америки: Израиль вводит смертную казнь для палестинцев Обострение между евреями и арабами может привести к третьей интифаде в священный месяц Рамадан

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Святая земля снова переживает радикальный всплеск насилия между израильтянами и палестинцами. Не проходит и дня, чтобы израильские силы безопасности не организовали очередной рейд в арабские города, а палестинцы не обстреляли какой-нибудь блокпост. Новый израильский глава национальной безопасности, «гроза палестинцев» Итамар Бен-Гвир давно говорит, что лучший способ разрешить кризис — начать казнить палестинцев. Накануне его идею поддержала израильская министерская комиссия по законодательству. Зачем высокопоставленный израильский политик объявил «сезон охоты» и как палестинцы собираются мстить — в материале NEWS.ru.

Электрический стул вместо лепешек

Вдохновитель законопроекта Бен-Гвир — одна из самых противоречивых фигур израильской политики. Жители Святой земли его хорошо знают по спорным инициативам. Так, возглавляемая им ультраправая партия «Еврейская сила» предлагала изгнать всех нелояльных арабов из страны и избавить солдат ЦАХАЛ (армии Израиля) от юридической ответственности за убийства палестинцев.

С тех пор как Бен-Гвир вступил в должность министра нацбезопасности 29 декабря, политик постоянно подчеркивал свой радикальный настрой. Он открыто говорил, что его цель — сделать условия содержания палестинских заключенных невыносимыми и ужесточить наказания до такой степени, чтобы палестинцы трижды подумали, прежде чем совершать преступления против евреев.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Бен-Гвир предложил ввести смертную казнь для палестинцев

Бен-Гвир и раньше говорил, что для этого как нельзя лучше подходит введение смертной казни. Он хотел бы, чтобы израильские суды выносили смертные приговоры как можно чаще.

Убийц евреев надо казнить на электрическом стуле, а не вкусно кормить, — говорил израильский политик, узнав, что палестинские заключенные в тюрьмах едят свежий хлеб.

Не прошло и месяца после этих слов, как министерская комиссия Израиля по законодательству приняла новый законопроект по смертной казни. Под него подпадает любой палестинец, чьи действия (или их отсутствие) приводят к смерти еврея.

Преступление, цель которого — нанести вред Государству Израиль и воспрепятствовать возрождению еврейского народа на его родине, заслуживает смертного приговора и больше ничего, — говорят авторы законопроекта, которому предстоит пройти три чтения в кнессете (израильском парламенте).

«Нацисты, фашисты и расисты» в одном лице

Из израильского политического истеблишмента против закона выступили лишь немногие политики и законодатели из оппозиции. Так, документ не поддержала Гали Баарав-Миара — генеральный прокурор Израиля (там эту должность называют «юридический советник»). Она заявила, что спорная мера не приведет ни к чему хорошему и лишь запятнает репутацию Израиля в мире и еще больше обозлит палестинцев.

Сами палестинцы поспешили обвинить Израиль в расизме и геноциде. МИД Палестинской автономии заявил, что Израилю не нужен никакой мир, а новым законом он лишь хочет еще больше «укрепить режим оккупации» арабских земель.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Cилы израильской армии охраняют город Хавара

Смертная казнь нарушает базовые права палестинского народа на существование. Это жестокий, варварский и бесчеловечный закон. Очевидно, что он основан на принципе еврейского превосходства над арабами, — говорится в заявлении палестинского МИД.

Глава палестинской ассоциации заключенных Каддура Фарес назвал закон «вершиной экстремизма и фашизма» и призвал международное сообщество вступиться за палестинцев.

В ООН пока молчат

Напомним, смертная казнь применялась только дважды за всю историю еврейского государства. Первая — во время арабо-израильской войны 1948 года. Офицер израильской армии Меир Тобиански был ложно обвинен в шпионаже, предан военному трибуналу и расстрелян, однако затем посмертно оправдан. Год спустя израильский гражданский суд впервые вынес смертные приговоры двум арабам за убийство, однако их заменили пожизненным заключением по решению президента Хаима Вейцмана — он был противником казни. Наконец, вторая (и последняя) казнь была проведена в 1962 году — эсэсовец и «архитектор» холокоста Адольф Эйхман был повешен за геноцид и преступления против человечности.

При этом еще в 1954 году кнессет проголосовал за отмену смертной казни за «обычное» убийство. Она сохранилась ограниченно — только за государственную измену, геноцид, преступления против человечности и преступления против еврейского народа во время войны. С 1990-х годов израильские прокуроры не добивались вынесения смертных приговоров.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press В секторе Газа неспокойно

В Организации Объединенных Наций пока лишь выразили обеспокоенность и призвали израильтян не возвращаться к дискриминационным законам. В организации уже давно говорят, что смертная казнь — крайне неэффективная мера в борьбе против терроризма. Убитые преступники, как правило, лишь закрепляют свой статус «мучеников» и поднимают боевой дух собратьев-террористов, желающих отомстить.

Тем временем ХАМАС и другие военизированные организации выпускают пресс-релизы с угрозами и призывают палестинцев встать на защиту друг друга.

Мы призываем наш народ срочно мобилизоваться и начать сопротивление оккупантам и их преступным поселенцам, — заявили в группировке. — Это наш единственный путь к отражению сионистской агрессии, защите наших узурпированных прав и сохранению наших святынь.

Отделаться малой кровью

Напомним, последние несколько месяцев столкновения между палестинцами и израильтянами происходят все чаще. В день рассмотрения законопроекта на Западном берегу реки Иордан (частично автономной палестинской территории) из-за теракта погибли два израильтянина. Бен-Гвир, конечно, воспользовался случаем, чтобы в очередной раз подчеркнуть необходимость нового закона о смертной казни.

В этот тяжелый день, когда двое граждан Израиля погибли в результате теракта, нет ничего более символичного, чем принятие нового закона о террористах, — аргументирует Бен-Гвир необходимость реформы. — Этот законопроект справедлив и отвечает нормам морали. Казнь применяют в самой большой демократии мира (США. — NEWS.ru), и тем более она нужна в нашей стране.

Во многом новый закон — крайняя мера, цель которой — предотвратить дальнейшую эскалацию насилия перед священным исламским месяцем Рамадан. Традиционно в этот период антиизраильские настроения особо сильны у арабов. Во время праздничных молитв по всему Арабскому Востоку имамы напоминают верующим, что мечеть Купол Скалы — третья святыня ислама — до сих пор находится под властью «неверных».

Практически ни один Рамадан не обходится без мини-интифады (восстания палестинцев) или полномасштабной войны Израиля с военизированными группировками вроде ХАМАС из сектора Газа.

Рамадан навлекает риски

В этом году священный месяц обещает быть особенно жестоким, учитывая накопившееся напряжение. С начала года израильтяне провели десятки военных операций в палестинских городах, ужесточили условия содержания в тюрьмах, одобрили планы строительства новых поселений на арабских территориях, убили более 60 палестинцев (убитых израильтян — 13), а теперь еще и вводят смертную казнь.

Фото: Ayman Nobani/dpa/Global Look Press Палестинский протестующий бросает стул в сторону израильской военной машины во время столкновений в городе Наблус

Пока что гнев выплескивают в основном отдельные палестинцы, например родственники погибших арабов. Но в Рамадан к «сопротивлению» может присоединиться вся «палестинская улица», в том числе и израильские арабы, которые, несмотря на гражданство Израиля, ассоциируют себя с палестинцами.

Как ранее сообщал NEWS.ru, новое массовое восстание палестинцев может привести к серьезным потрясениям на Святой земле. Наравне с Израилем целью «народного гнева» рискует стать сама палестинская администрация с ее 87-летним главой Махмудом Аббасом. Это как нельзя лучше понимают его идейные соперники из ХАМАС, которые, по утверждениям израильских СМИ, вовсю тайно готовят на Рамадан третью интифаду.