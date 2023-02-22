Столкновение ЦАХАЛа с палестинцами привело к смерти шестерых людей

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шестеро палестинцев были убиты, а также десятки получили ранения 22 февраля в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Наблус на Западном берегу, сообщает палестинское агентство Wafa со ссылкой на Минздрав. Отмечается, что бойцы израильской армии вошли на территорию города в разгар рабочего дня и «начали стрелять по всем направлениям». ЦАХАЛ ранее заявил, что спецоперация в Наблусе направлена на поимку палестинцев, подозреваемых в терроризме.

Согласно информации агентства, в ходе рейда израильские военнослужащие стреляли боевыми патронами, а также применяли слезоточивый газ и шумовые бомбы по домам и магазинам.

Ранее четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля в ночь на 19 февраля нанесли ракетный удар по сирийскому Дамаску, в результате погибли люди, также были разрушены здания Технического института и культурного центра.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия осуждает удары, нанесенные Армией обороны Израиля по Дамаску. Она назвала обстрелы территории Сирии абсолютно неприемлемыми, особенно в контексте недавнего разрушительного землетрясения в регионе.