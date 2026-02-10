МИД России призвал Израиль не менять статус-кво на Западном берегу

Израилю нужно отказаться от принятых решений по изменению статуса-кво на Западном берегу реки Иордан, следует из комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, Палестинская национальная администрация расценивает это как открытую попытку узаконить конфискацию земель местных жителей и расширить еврейские поселения.

Призываем израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение статус-кво на Западном берегу реки Иордан, — говорится в комментарии.

Ранее пограничный переход «Рафах» между сектором Газа и Египтом был открыт в обоих направлениях с 1 февраля. Пропуск осуществляется исключительно для ограниченного перемещения людей.

До этого сообщалось, что заключенное в октябре 2025 года соглашение о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС не остановило разрушения в Газе. Анализ спутниковых снимков показал, что после вступления в силу документа Израиль разрушил более 2500 зданий. По данным палестинских властей, с того времени в результате нарушений режима тишины погибли почти 440 человек, более 1200 получили ранения.