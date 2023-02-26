Израиль принял закон о смертной казни для террористов

Фото: Simon Belcher/Global Look Press

В Израиле министерская комиссия по законодательству приняла закон о смертной казни для террористов. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он пообещал продолжать действовать в сфере безопасности ради создания «фактора сдерживания» против террористов и гарантий безопасности государства.

Сегодня в министерской комиссии по законодательству вместе с министром Бен-Гвиром мы приняли закон о смертной казни для террористов, — написал премьер-министр.

Закон предполагает, что смертная казнь будет грозить каждому, кто «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля», совершая действия из расистских побуждений или ненависти к «определенной публике», а также с целью нанесения вреда стране и «возрождению еврейского народа на его родине».

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме водитель за рулем автомобиля протаранил автобусную остановку с людьми, погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены. По информации СМИ, 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские. Власти Израиля расценили происшествие как террористический акт.

Перед этим теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения. По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь.