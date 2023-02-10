В Иерусалиме террорист на автомобиле влетел в толпу людей

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские спасатели работают на месте, где два человека погибли, один 6-летний ребенок и по меньшей мере еще пятеро получили ранения в результате столкновения автомобиля с толпой

В Иерусалиме водитель за рулем автомобиля протаранил автобусную остановку с людьми, погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены, сообщает The Jerusalem Post. По информации газеты, 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские. Власти Израиля расценили происшествие как террористический акт.

Как пишет JP, полиции удалось опознать водителя автомобиля. Была найдена, предположительно, его страница в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России), где он восхвалял «Хезболлу» и палестинских террористов. В одном из своих постов злоумышленник назвал героем террориста, который устроил массовую стрельбу в Шуафате в прошлом году.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поручил возвести блокпосты на выездах из Исавии и тщательно проверять каждый автомобиль.

Нет ничего страшнее, чем то, что произошло. Я отдал приказ расставить блокпосты вокруг Исавии и проверять каждый автомобиль, — сказал Бен-Гвир.

Вечером 27 января теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения. По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.