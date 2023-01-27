Восемь человек погибли в результате теракта в Израиле

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме. Еще порядка 10 получили ранения. Об этом сообщает газета Jerusalem Post. Инцидент со стрельбой произошел в одной из синагог города.

По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта, еще 10 пострадали, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, теракт произошел в районе Иерусалима Неве-Яаков.

Как уточняет Times of Israel, речь идет о террористическом нападении, которое, согласно предварительной информации, произошло около синагоги или в ней.

По даным полиции, стрелок был убит ответным огнем.

Ранее в центре Нью-Йорка 19-летний юноша напал на двоих полицейских с мачете, сообщает New York Post. Полицейские открыли по нему огонь, ранив нападавшего в плечо. Американские власти рассматривают версию теракта.

До этого в Ницце в храме Сен-Пьер-д`Арен 31-летний мужчина напал с ножом на священника и служительницу храма. Инцидент произошёл во время воскресной мессы. Подозреваемый в покушении задержан. Он страдает биполярным расстройством.