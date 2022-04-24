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Происшествия

В Ницце неизвестный набросился с ножом на священника и служительницу храма

12:22, 24 апреля 2022
В Ницце неизвестный набросился с ножом на священника и служительницу храма Фото: pixabay.com
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В Ницце в храме Сен-Пьер-д`Арен 31-летний мужчина напал с ножом на священника и служительницу храма. Инцидент произошёл во время воскресной мессы, передаёт телеканал BFM.

В это воскресенье около 09: 55 утра священник подвергся нападению с ножом во время мессы в церкви Сен-Пьер-д'Арена в Ницце. Он был ранен в икру и лёгкое,говорится в сообщении.

Подозреваемый в покушении задержан. Его допрашивает полиция. По данным источника BFM, он страдает биполярным расстройством. 

Ранее в Великобритании мужчина устроил поножовщину, нанеся ранения 11 гражданам. Один мужчина получил тяжёлое ножевое ранение и был доставлен в больницу.

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