В Ницце неизвестный набросился с ножом на священника и служительницу храма

В Ницце в храме Сен-Пьер-д`Арен 31-летний мужчина напал с ножом на священника и служительницу храма. Инцидент произошёл во время воскресной мессы, передаёт телеканал BFM.

В это воскресенье около 09: 55 утра священник подвергся нападению с ножом во время мессы в церкви Сен-Пьер-д'Арена в Ницце. Он был ранен в икру и лёгкое, — говорится в сообщении.

Подозреваемый в покушении задержан. Его допрашивает полиция. По данным источника BFM, он страдает биполярным расстройством.

Ранее в Великобритании мужчина устроил поножовщину, нанеся ранения 11 гражданам. Один мужчина получил тяжёлое ножевое ранение и был доставлен в больницу.