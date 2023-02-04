Интифада лепешек? Израильский министр отобрал у заключенных арабов хлеб Радикальный шаг нового главы нацбезопасности Израиля угрожает массовым восстанием палестинцев

Фото: Shadi Jarar'Ah/Zuma\TASS

У палестинцев в израильских тюрьмах строгого режима всегда было только одно удовольствие — горячие утренние лепешки (питы), которые выпекали сами же заключенные. Но об утренней радости, вероятно, придется забыть. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что террористы не заслуживают такого лакомства. Почему ароматный арабский «хубз» (хлеб) стал новым источником напряженности на Святой земле — в материале NEWS.ru.

Тюрьма вам не отель

Напомним: Бен-Гвир — новое лицо на израильском политическом небосклоне. Он возглавляет ультраправую партию «Еврейская сила», которая хорошо известная своими радикальными инициативами. К примеру, политики из партии Бен-Гвира призывали выгнать из Израиля всех нелояльных арабов, а заодно избавить солдат ЦАХАЛ от судебной ответственности за убийство палестинцев.

С тех пор как правый политик вступил в должность 29 декабря 2022 года, он вплотную взялся за палестинских заключенных. Главу израильской нацбезопасности возмутило, что в израильских тюрьмах строгого режима Рамон и Кциот осужденные сами пекут себе свежие питы в местных пекарнях.

По словам министра, эта информация «свела его с ума». Он никак не мог понять, как израильская исправительная система могла допустить, чтобы у террористов на столе каждый день были свежие питы с пылу с жару.

Что значит, они каждый день получают свежий хлеб? У заключенных не может быть такой привилегии! Это полный абсурд, — возмущался израильский политик.

Тюремные чиновники объяснили Бен-Гвиру, что от пекарен большой толк. Благодаря им ежегодно удается экономить примерно по $250 тысяч. К тому же когда хлеб пекут прямо в местах лишения свободы, а не привозят извне, уменьшается риск контрабанды. Но какие бы аргументы ни приводили тюремщики, на израильского политика они не подействовали.

Что это еще за атмосфера дружбы и добрососедства в тюрьмах? — никак не мог прийти в себя Бен-Гвир. — Объясните мне, почему убийцам с кровью на руках легче получить горячий хлеб, чем законопослушным гражданам?

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Новый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

В конце концов Бен-Гвир распорядился закрыть тюремные пекарни со словами, что убийц евреев «нужно казнить на электрическом стуле», а не вкусно кормить (казнь в Израиле применяют очень редко, но, возможно, эта практика с приходом нового правительства скоро ужесточится).

Перебор даже для сионистов

Решительный настрой Бен-Гвира повсюду на Святой земле встретили в штыки. С детства арабы привыкли есть почти каждое блюдо с хлебом, а точнее, в хлебе. Даже макароны палестинцы заедают хлебобулочными изделиями. Что уж говорить о заключенных, для которых свежая лепешка и вовсе оставалась единственным деликатесом.

Узнав, что свежего «хубза» больше не будет, палестинцы начали бастовать. Кто-то отказался от завтраков, другие стали игнорировать требования тюремщиков проходить плановый досмотр.

Дошло до того, что 2 февраля в тюрьмах даже ввели режим повышенной готовности. Все понимают: заключенные попытаются отстоять право на хлеб, если понадобится — силой. Эксперты предсказывают, что массовые бунты, вероятно, начнутся чуть позже. Скорее всего, они выпадут на священный месяц Рамадан (в этом году он начинается 22 марта). В этот период палестинцев переполняет религиозно-патриотический дух, они ведут себя агрессивнее, чем обычно.

Тем временем в Палестинской национальной администрации заявили, что налицо израильская агрессия по отношению к пекарням. Мол, она в очередной раз доказывает, что у «оккупантов» не осталось никаких моральных ценностей и человеческих принципов. Тюремная служба Израиля прямо сказала, что не видит никакой логики в закрытии пекарен. Даже самые консервативные сионисты признали, что на этот раз Бен-Гвир перегнул палку. А в популярной соцсети вокруг политика развернулись целые баталии. Его даже окрестили «министром национального провала».

Запретили хлеб... Вот что бывает, когда человек у власти не знает, как бороться с жестокостью на улицах, — пишет депутат кнессета (израильского парламента) от центристской партии «Еш Атид» Мэрав Коэн. — Бен-Гвир понятия не имеет, как предотвратить следующую террористическую атаку.

Фото: Shutterstock Палестинские заключенные Израиля грозят бунтом

По ракете за каждую питу

Пока правозащитники распыляются в речах поддержки, палестинские заключенные говорят, что с приходом Бен-Гвира условия их содержания становятся все хуже. Что несильно удивляет, ведь политик не скрывает, что его главная цель — сделать жизнь палестинцев в заточении настолько тяжелой, насколько это возможно.

Так, 6 января Бен-Гвир отправился с инспекцией в печально известную тюрьму Нафха, чтобы посмотреть на условия жизни заключенных. Министр хотел удостовериться, что они не стали лучше.

Я приехал в тюрьму Нафха, чтобы убедиться: убийцы евреев не стали жить в более комфортных камерах после реконструкции. И я был счастлив видеть, что тюремная служба Израиля не намерена улучшать условия их содержания, — открыто заявил политик.

К слову, Бен-Гвир потребовал, чтобы в Нафху дополнительно перевели 140 заключенных из других менее строгих тюрем, дабы те в полной мере расплатились за свои преступления. Также он намерен переводить осужденных из одной тюрьмы в другую, чтобы тем приходилось всякий раз привыкать к новым условиям.

Эксперты отмечают: рано или поздно политика Бен-Гвира может привести к небывалому всплеску насилия в тюрьмах. Нельзя исключать, что вероятные столкновения стремительно выйдут за рамки колючей проволоки и тюремных стен.

Он считает, что за счет заключенных сможет показать себя серьезным политиком, — заявили в Палестинском обществе заключенных. — Он думает: раз там сидит всего 4 тысячи человек, то можно делать с ними что вздумается. Бен-Гвир не понимает, что эта ситуация может его погубить. За заключенными стоит вся Палестина.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Наблюдательная вышка самой охраняемой израильской тюрьмы Гильбоа

О том, что «лепешечный кризис» вполне может закончиться открытой войной, говорят и члены военизированных группировок Газы вроде ХАМАС, чьи ракеты всегда нацелены на израильские города и только ждут команды.

Ситуация с палестинцами в тюрьмах предвещает начало великой конфронтации, в которой никто не будет сидеть сложа руки, — предупредили хамасовцы.

«Блатные» религиозные гимны

Тема узников и впрямь очень близка каждому палестинцу. Почти у каждой семьи есть история о дяде, брате или прадедушке, который отбывал срок в израильской тюрьме.

В большинстве случаев сами палестинцы не считают заключенных единоверцев террористами. Для них это герои, ставшие на защиту дома, родины и своих близких от «агрессии оккупации».

Возвращения отбывших срок палестинцев обычно ждут целыми деревнями и городами. Их помнят, их портреты висят на домах, о них рассказывают истории, им записывают видеообращения с поддержкой. А когда они наконец выходят на свободу, их встречают как суперзвезд кортежами из десятков машин.

У палестинцев очень популярен жанр «нашидов» — религиозно-патриотических песен на тему родины и свободы. Эти песни набирают миллионы просмотров, а особо зажигательные версии нередко даже ставят на свадьбах для традиционного танца дабке. Многие посвящены заключенным израильских тюрем.

Они орлы, которые скоро увидят свободу. Их укроют объятия нашей родины — Палестины. Глазом Аллаха они оберегаются от сионистского зла. Мы всегда встанем на защиту наших братьев и вернем им свободу, — поется в одной из таких песен.

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинские ракеты всегда нацелены на израильские города

Наблюдатели не исключают, что под ее аккомпанемент в сторону израильтян полетят ракеты из сектора Газа. Конечно, там сейчас хватает проблем посерьезнее, чем лепешки. Время от времени израильтяне бомбят в палестинском анклаве военные склады и заводы. А на Западном берегу реки Иордан почти каждый день устраивают облавы, палестинцы умирают от израильских пуль, среди жертв есть и дети. На этом фоне закрытие пекарен может стать последней каплей, которая переполнит чашу арабского гнева. А последствия могут быть непредсказуемыми, как это часто бывает на Ближнем Востоке.