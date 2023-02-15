«Дед, уходи»: Франция ищет преемника 87-летнему президенту Палестины При упоминании Абу Мазена палестинцы произносят фразу «Аллах яхду», то есть «Да заберет его Аллах поскорее»

Фото: LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/TASS

Лидер ФАТХ Махмуд Аббас и президент Франции Эммануэль Макрон

Отец палестинского государства, глава Организации освобождения Палестины (ФАТХ), президент палестинской автономии — это лишь некоторые титулы, которые получил Махмуд Аббасc, он же Абу Мазен, за долгую карьеру. Но его долгое пребывание у руля палестинской политики подходит к концу, практически все население Палестинской автономии с нетерпением ждет его ухода. Спасти палестинцев от надоевшего им лидера лично взялся президент Франции Эммануэль Макрон. По данным французских СМИ, он ищет засидевшемуся во власти палестинскому политику достойного преемника. Чем всем так не угодил дедушка Аббас — в материале NEWS.ru.

Силой смещать не будут

В последний раз Макрон и Аббас виделись 20 июля, и это была ничем не примечательная встреча. Главы государств встретились в Париже и в тысячный раз проговорили, как важно, чтобы Палестина и Израиль наконец пришли к миру. Но, видимо, во время переговоров 87-летний палестинский лидер чем-то сильно не понравился французскому президенту.

И теперь Макрон со всей серьезностью взялся за то, чтобы сместить Аббаса с поста лидера Палестинской автономии. Для этого он собрал внушительную команду из пяти бывших и нынешних генеральных консулов Франции в Иерусалиме (отвечавших за отношения с палестинцами), пяти послов Франции в Тель-Авиве и пяти глав Службы внешней разведки Франции.

Фото: Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press Лидер ФАТХ Махмуд Аббас и президент Франции Эммануэль Макрон

По указу Марона каждый из отобранных кандидатов должен отобрать двух потенциальных претендентов, которые могли бы справиться с управлением Палестины лучше, чем это получается у Аббаса.

Источники, близкие к Макрону, пояснили французской газете Le Figaro, что Аббас «слишком цепляется за власть» и при этом мало что делает для решения палестино-израильского конфликта.

Мы столкнулись с полным тупиком в палестино-израильских отношениях, поэтому нужны оригинальные идеи, — говорит один из дипломатов, которого попросили выбрать Абу Мазену достойного преемника. — Существует немало палестинских деятелей, у которых есть авторитет, чтобы сменить Аббаса. Но когда я с ними разговаривал, они намекали мне, что не хотят заниматься политикой.

Впрочем, силой смещать Аббаса никто не планирует, по крайней мере никаких разговоров об этом нет. Французские дипломаты считают, что момент, когда нужен будет преемник, «рано или поздно все равно придет» и что Макрон лишь хочет поддержать достойных кандидатов и помочь им с избранием.

При этом источники говорят, что даже если Франция выберет подходящего кандидата, маловероятно, что Париж доведет его до власти. Ведь, как известно, главный дирижер дел на Святой земле — США, и делить этот титул они не с кем не хотят.

Эксперты считают, что истинная цель — дать Макрону заработать политические очки за счет очередного роста напряженности на Святой земле. Теракты, перестрелки, вооруженные столкновения, ракетные обстрелы — все это неотъемлемая часть палестино-израильских отношений, но масштаб насилия за последние месяцы поражает даже самых бывалых военнослужащих израильского ЦАХАЛ (израильской армии) и ХАМАС (движения вооруженного сопротивления в Газе).

Дед, ради Аллаха, уходи

Впрочем, какой бы ни был исход этой борьбы за престол, ухода Абу Мазена с поста президента ждет почти вся «палестинская улица». Актуальная статистика показывает, что почти 80% жителей Западного берега хотят, чтобы он наконец покинул пост, который занимает последние 17 лет. Как бы сильно палестинцы не хотели независимости и суверенитета, но ради того, чтобы срок Аббаса подошел к концу, они не откажутся даже от иностранного вмешательства Франции в свою политику.

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press Статистика показывает, что порядка 80% населения Западного берега хотят ухода Махмуда Аббаса

По природе вежливые арабы, упоминая человека в возрасте, обычно говорят: «Да продлит Аллах его жизнь». Но при упоминании Абу Мазена палестинцы чаще используют другую ходовую фразу — «Аллах яхду», то есть «Да заберет его Аллах поскорее». При этом они, как правило, уколов вины не ощущают, так как считают, что их лидер давно предал дело освобождения Палестины и продался израильским политикам, вечно потакая их интересам. И хотя Аббаса по этим причинам никогда не любили, поворотный момент, после которого абсолютное большинство народа Палестины ополчилось на Абу Мазена, случился относительно недавно. Точкой невозврата стало убийство Низара Баната в 2021 году — популярного в народе активиста и главного критика Аббаса.

Тогда палестинцы впервые устроили интифаду (массовое восстание) не против так называемого «сионистского образования», а против своего же правительства. А жестокое подавление протестов «израильскими методами» оттолкнуло последних лоялистов пожилого политика. И хотя после этого новых выступлений не было, роста непопулярности Абу Мазена в народе сложно не заметить. Так, в социальных сетях все больше и больше палестинцев начинают делиться скандальными историями о своем лидере. У этих историй бывает самый разный характер. Например, скандал, который до сих пор цепляет многих палестинцев, был в ноябре. Пока израильские силы безопасности осаждали, бомбили и штурмовали палестинские города Западного берега, Абу Мазен молчал. Как оказалось, он тайно поехал на чемпионат мира по футболу в Катаре. Причем не один, а вместе с 20 членами семьи. На деньги палестинских налогоплательщиков им сняли самые лучшие номера ценой в сотни тысяч долларов.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцы настолько не любят Аббаса, что новости о его кончине на регулярной основе появляются в палестинских медиа. Стоит Аббасу выпасть из информационного поля на пару дней, как все вокруг начинают радостно трубить о том, что Абу Мазен скончался. Но палестинский лидер — заядлый курильщик, страдающий серьезными проблемами с сердцем, лишь ухмыляется над такими заголовками, закуривая очередную сигарету. Пока «предатели» пишут свои злые статьи, Абу Мазен готовится к речам о том, что «Израиль переступил все красные линии», «настал момент невозврата» и «грядет третья интифада». При этом эксперты отмечают, что Аббас как никто понимает, что главной целью нового восстания прежде всего станет он сам.

«Игра престолов» по-палестински

Вообще, в последнее время вопрос, что же все-таки будет, когда момент рано или поздно настанет, звучит все чаще. Ведь хотя институты власти в Палестине никогда не отличались особой прозрачностью, сейчас там царит полный мрак.

Напомним, что официально срок полномочий Аббаса истек еще в 2009 году, но незадолго до новых выборов Абу Мазен распустил парламент и подписал указ об отсрочке выборов. С тех пор он так и правит, время от времени давая новые обещания о скорых выборах, которые вот-вот будут. При этом политики из палестинской администрации прямо говорят, что они не нужны.

Вы как журналист, скажите, что важнее: выборы или независимость государства? Мы в Палестине живём в половине государства, в половинчатом образовании, — объяснил посол Палестины в России корреспонденту NEWS.ru неактуальность вопроса выборов. — Наша главная цель — независимость. Мы хотим, чтобы международное сообщество разрешило палестинскую проблему справедливым путём, а потом уже займемся выборами.

Эксперты отмечают, что за последние годы все палестинские политики, имевшие шансы потеснить Аббаса, впали в немилость и их одного за другим отстранили от власти. Более того, Аббас и сам не знает, кого хотел бы видеть на посту президента. Он почти ни с кем не контактирует, разве что с узким кругом приближенных, которых становится все меньше и меньше.

Консенсуса по преемнику нет и у других политиков партии ФАТХ, возглавляемой Аббасом. Во многом это тоже заслуга Абу Мазена, которого называют мастером придворных интриг за то, что он искусно сталкивает людей внутри партии.

При таком раскладе ясно лишь, что после ухода Абу Мазена Святую землю ждут непростые времена. Вакуум власти не обойдут вниманием и другие палестинские организации, которые, вероятно, захотят воспользоваться моментом, чтобы наконец провести выборы и заполучить контроль над Западным берегом.

Исход таких выборов — тоже большая загадка. Там будут партии с самыми разными повестками. Побороться за власть захотят члены дипломатичной и склонной к переговорам с Израилем ФАТХ, приверженцы вооружённого сопротивления ХАМАС и огромного число новых партий вроде радикального молодежного объединения «Логово льва».

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press После ухода Абу Мазена Палестину ждут непростые времена

Не исключена и полноценная гражданская война между палестинцами. Причем она затронет не только Западный берег, Газу и Израиль, но и многие арабские страны с бомбами замедленного действия в виде палестинских лагерей беженцев. В этих лагерях по всему Ближнему Востоку орудует целая палитра палестинских вооруженных формирований. В том числе там есть филиалы ФАТХ и ХАМАС, которые на регулярной основе устраивают многомесячные внутренние войны. Возникают они по самым незначительным поводам. Порой хватает, чтобы кто-то на кого-то косо посмотрел. В том, что они сразу подключатся к войне за власть на исторической родине, сомнений практически нет.