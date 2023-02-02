Не только Израиль: ХАМАС может обидеть палестинцев не хуже солдат ЦАХАЛ «Можно понять, когда так поступают иудеи, которым нет дела до нашей боли. Но как такое могут делать наши, которые знают, что значит лишиться дома?!»

Фото: Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

Пока на Западном берегу снова нарастает напряженность между израильтянами и палестинцам, в секторе Газа палестинцы ополчились друг на друга. Всему виной противоречивый проект правящей в Газе организации ХАМАС (палестинское исламистское движение сопротивления). Речь идет о строительстве небольшого участка дороги, из-за него сотни местных жителей выгоняют из своих домов. Как ХАМАС использует опыт Израиля, изгоняя людей с участков, которыми они владели веками, — в материале NEWS.ru.

ХАМАС, ты как сионист!

Руководство сектора Газа начало осуществление проекта по расширению прибрежной дороги Газы. И хотя длина расширяемого участка лишь 27 метров, местные урбанисты уверяют, что он жизненно необходим для развития анклава. Необходим до такой степени, что ХАМАС сносит десятки зданий и домов, часто без согласия их жителей.

Немного проясним контекст. Государство Израиль на карте Ближнего Востока появилось в 1948 году, и с тех пор СМИ по всему миру регулярно рассказывают, как «сионистское образование» (традиционное название Израиля у арабов) незаконно сносит дома палестинцев. Истории о этом особенно любят в Газе. Ведь для ХАМАС выселение палестинцев израильтянами — один из аргументов, чтобы не заключать мир. Мол, вот братья с Западного берега пошли на мир, а «злые яхуды» (евреи) по-прежнему разрушают их дома. Поэтому для лидеров Газы единственный способ навсегда решить проблему с выселением — сделать так, чтобы их было некому разрушать. Иначе говоря, прогнать евреев со Святой земли, или, как это называют палестинские активисты, «очистить Палестину от реки Иордан до Средиземного моря».

Но как бы громко ХАМАС не выступал против насильственного сноса палестинских жилищ, ХАМАС и сам, как оказалось, порой прибегает к подобным методам. Последний месяц бульдозеры часто появляются в лагере беженцев Аль-Шати на севере Газы, известном как «Пляжный лагерь» из-за близости к морю. После создания Израиля сюда бежали палестинцы из ближайших крупных городов Яффа и Лод в надежде переждать смутные времена, чтобы потом вернуться домой. Но теперь из-за модернизации дороги силами ХАМАС ждать возвращения им придется где-нибудь еще. Всего с прошлого месяца они сравняли с землей 62 дома на модернизируемой трассе и вокруг нее.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Лагерь беженцев Аль-Шати

В рамках модернизации дороги под снос попали жилые дома, а также общественные здания вроде центра продовольственной помощи, больницы и дворца бракосочетаний, — говорит руководитель проекта Маджед Салах.

Совсем скоро члены ХАМАС на бульдозерах снесут и местный спортивный зал с футбольным полем, залами для настольного тенниса и даже паркура. Таких мест в Газе не очень много, но местные урбанисты вновь говорят, что другого выхода нет.

Этот зал — один из символов лагеря. Я не могу представить, чтобы меня его лишили, — говорит 51-летний Камаль Сайдам, который с детства чуть ли не ежедневно посещал там секции.

Да не простит их Аллах!

При этом больнее всего местные переживают потерю своих домов, выглядывающих на Средиземное море. Для большинства местных семей эти дома были настоящей реликвией, главным достоянием и единственной ценностью, которая передавалась из поколение в поколение.

Если они снесут мой дом, это просто уничтожит меня. Это значит смерть моих воспоминаний, воспоминаний моих бабушек и дедушек, отца и матери, — делится чувствами 58-летний Рамадан Абу Сайф, чей дом совсем скоро разрушат.

Для многих палестинских беженцев дом, пожалуй, самая большая ценность, которая, как правило, строилась на протяжении десятилетий. Причем в этих домах живут не несколько человек, а целые семьи. А для палестинцев в категорию близкой семьи попадают не только мама, папа и дети, но и бабушки, дедушки, дяди, тети, их дети и внуки.

Фото: Wisam Hashlamoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чтобы понять, насколько для палестинца важен дом, NEWS.ru связался с 82-летней Фатимой аль-Миари из палестинского лагеря беженцев Эйн-эль-Хельве на юге Ливана. Фатима, как и жители Аль-Шати, некоторое время жила в палатке, а затем ее дедушки, отец, муж и сыновья год за годом строили, пока вместо маленькой тканевой палатки не появился трехэтажный дом с садом на крыше.

Я будто помню те дни, когда мы с семьей бежали из Тейтабы (ныне разрушенной палестинской деревни на севере Израиля), — рассказывает Фатима. — Мне не передать то ощущение горя от потери дома и родины. Это чувства до сих пор живет в каждом палестинце, даже в новом поколении. Успокоить эту боль мы можем только временными домами.

Фатима говорит, что все сбережения ее семьи уходили на постройку семейного очага. Всего у нее родились девять детей, некоторые так и живут там, другие уехали за границу, но каждый год они обязательно собираются в своем «бейте» (доме), который они не намерены никому отдавать, по крайней мере пока не вернутся в Палестину, откуда бежали несколько поколений назад.

Да не простит их Аллах, — дрожащим голосом говорит Фатима о ХАМАС. — Я понимаю, когда так поступают иудеи, которым нет дела до нашей боли. Но как такое могут делать наши, которые не понаслышке знают, что значит лишиться дома?!

Продайте обломки и купите новый

При этом представители ХАМАС уверяют, что поступают с братьями-палестинцами по совести, предлагая им солидные компенсации. К слову, общая сумма, выделенная на возмещение ущерба в районе сноса — около $3 млн. Министерство общественных работ Газы предлагает пострадавшим $280 за один квадратный метр.

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Но жители говорят, что расценки правительства слишком занижены и что дома находятся недалеко от пляжа, поэтому их реальная цена — в пределах $3000–4000 за квадратный метр.

Один квадратный метр только участка стоит $3–4 тысячи, а правительство предлагает $200, — рассказывает о несправедливости местный житель Насер Абу Сейф, который каждый день приходит плакать перед своим разрушенным домом. — Они просто хотят украсть наши дома для своих инвестиционных проектов, вот и все.

При этом выплату заниженной суммы еще и разобьют на части, которые будут выплачивать не один месяц. В итоге получается, что людям придется где-то снимать жилье, тратить на это свои средства. В итоге на покупку нового жилья может уже ничего не остаться даже после получения компенсации

В ответ на все претензии в ХАМАС советуют пострадавшим научиться ставить общественные интересы и будущую свободу Палестины выше собственной выгоды.

При этом руководство анклава якобы признает за жителями право сохранить свои дома, но прямо говорит, что эта формальность ни на что не влияет. Тем, кто отказываются от сделки, предлагают продать руины, чтобы хоть немного заработать.

Семьи, которые не идут на сделку имеют на это полное право, но они получат ровно столько же, сколько те, что ее приняли, и ни каплей больше, — говорит руководитель проекта по обновлению дороги Маджед Салах.

Особо жесткие политики ХАМАС и вовсе заявляют, что жители должны быть благодарны, что им вообще что-то платят. Мол, по закону прав на эту землю они не имеют, а значит, и выплат за нее не заслуживают. И это, увы, правда. Все участки, в которые беженцы вкладываются десятилетиями, юридически им, как правило, не принадлежат. На Ближнем Востоке земли, на которых стоят лагеря, обычно принадлежат либо государству, либо ООН, а беженцам их просто раздали во временное пользование.

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцев, которые впервые сталкиваются с таким отношением, поразило, что родной ХАМАС, защитник угнетенных, поступает с ними немногим лучше Израиля. Они признаются, что сейчас переживают вторую накбу (катастрофу) — так палестинцы называют период после создания еврейского государства, когда они были вынуждены бежать из своих домов.