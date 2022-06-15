Западный берег против сектора Газа: прошло 15 лет с раскола палестинцев ФАТХ хочет договора с Израилем, ХАМАС — войны с «сионистами», и находить точки соприкосновения им все сложнее

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнилось 15 лет с тех пор, как палестинские ФАТХ и ХАМАС разделили между собой зоны влияния в Палестине. 14 июня 2007 года внутрипалестинские противоречия переросли в открытое вооруженное противостояние и заставили соотечественников наброситься друг на друга, позабыв о «злобных сионистах». За прошедшие годы с их бесчисленными заседаниями и саммитами примирения между крупнейшими палестинскими партиями пока так и не видно, а единое палестинское государство остается недостижимой мечтой.

Для кого Арафат собирал оружие на Голанах

На данный момент палестинскую политическую арену возглавляют две организации — настроенный на дипломатические переговоры ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) и воинственный ХАМАС (Исламское движение сопротивления). Официально обе организации заявляют, что их единственная цель — объединиться и вместе работать над созданием независимой Палестины. Казалось бы, что в этом сложного, если есть такое желание? Но на практике выходит не столь гладко. Мало того что идеологии двух партий в корне противоречат друг другу, так еще и исторически они исконные враги.

После создания Государства Израиль в 1948 году и неудачной арабо-израильской войны (1947–1949) палестинцы в целом заподозрили, что, скорее всего, собратья-арабы в конечном счете ничем палестинцам помочь не смогут. Тогда деятели палестинского движения сопротивления, не надеясь на помощь других государств, начали создавать собственные организации, среди которых видное место сразу заняло созданное в 1959 году Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Оно возглавило межпалестинскую коалицию «Организация освобождения Палестины» (ООП). Влияние ФАТХ там было настолько велико, что оба названия можно было считать взаимозаменяемыми. У ФАТХ были штаб-квартиры во многих арабских странах, а филиалы организации фактически управляли многочисленными палестинскими лагерями беженцев. Это позволило движению вербовать лояльных последователей во всех уголках арабского мира.

Также успеху ФАТХ способствовал тот факт, что его возглавил амбициозный ветеран сопротивления ныне покойный Ясир Арафат. Арафату приписывают различные подвиги, вроде того, что он в одиночку собрал для палестинцев все списанное оружие с оккупированных Израилем в 1967 году Голанских высот. Якобы Арафат в одиночку поехал на Голаны на разбитом «уазике», собирал там брошенное оружие и привозил его палестинцам. Или, например, про него рассказывают, что он смог заменить палестинцам целую здравоохранительную систему, раздавая деньги нуждающимся и больным. Для большинства палестинцев Арафат и по сей день является «палестинским Ататюрком», а также символом борьбы и отцом всех палестинцев.

Авторитет Арафата позволил ему почти без репутационных потерь попытаться сменить вектор палестино-израильского противостояния с вооруженной борьбы на дипломатические переговоры.

Фото: Osama Silwadi/Vision Pix/Global Look Press

Переход от стрельбы к дискуссии происходил постепенно. Он начался в 1970–1980-х, когда ФАТХ прогнали из Иордании и Ливана, так как вооруженные боевики дестабилизировали внутреннюю обстановку, да и к тому же провоцировали соседний Израиль.

В итоге изгнанный отовсюду Арафат решил все же попытать счастья и пойти на мир с Израилем. В соответствии с Соглашениями в Осло (Декларацией принципов о временных мерах по самоуправлению), подписанным в начале 1990-х, палестинцы в обмен на признание Израиля и отказ от вооруженной борьбы в перспективе должны были получить собственное государство в границах 1967 года, куда вошли бы Западный берег, Восточный Иерусалим и Газа.

Даже при неимоверной любви палестинцев к Арафату неудивительно, что нашлись и те, кому такой кардинальный переход не совсем понравился. Определенная исламистская прослойка недовольных палестинцев (выходцы из «Братьев мусульман»*) в 1987 году создала собственную организацию — Исламское движение сопротивления (ХАМАС). Исламисты отказывались от переговоров с Израилем, не одобряли то, куда ведет палестинцев ФАТХ, и считали, что достичь значимых успехов можно лишь с помощью оружия.

Впрочем, впереди были эпохальные 90-е, когда внимание мирового сообщества все еще было приковано к Ясиру Арафату, многообещающим соглашениям и потенциальному решению одного из самых затянувшихся конфликтов ХХ века.

Произраильские предатели против террористов

Несмотря на бесконечную веру в Арафата, чаяния палестинцев о скорой независимости не оправдались. Соглашения Осло в действительности лишь предоставили Израилю полный контроль над палестинскими территориями Газы и Западного берега, а сами палестинцы взамен получили видимость самоуправления на очень ограниченных территориях.

В 2004 году Арафат умер, а вместо него к власти в ФАТХ пришли «коррумпированные и продажные произраильские предатели», как их называют палестинцы.

Отсюда начинается звездный час ХАМАС. Палестинцы лишились Арафата и осознали, что дипломатия — путь в никуда. Исламисты сумели крайне успешно сыграть на вновь родившемся воинственном настрое палестинцев и в 2006 году у них получилось выиграть межпалестинские выборы, впервые потеснив главенство ФАТХ.

С одной стороны, милитаризированная идеология ХАМАС позволила им добраться до власти, но с другой — отказ от признания Израиля и Соглашений в Осло привел к тому, что мировое сообщество не согласилось принять выходцев из «Братьев-мусульман» в качестве полноправных представителей палестинского народа.

Фото: Ashraf Amra Apaimages/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После длительных переговоров между ХАМАС и другими организациями освобождения Палестины стало ясно, что никакого консенсуса не будет. В 2007 году исламисты вместе с лояльными им группировками отвоевали себе сектор Газа — анклав площадью 360 кв. км — и остались править там. ФАТХ, в свою очередь, сохранил контроль над Западным берегом реки Иордан.

С тех пор ситуация по большому счету никак не изменилась. ХАМАС время от времени вступает в вооруженные столкновения с Израилем и «создает Палестину военным путем», а ФАТХ тесно координирует свои действия с Израилем и фактически является его партнером. Это происходит потому, что после соглашений Осло палестинская администрация Западного берега обязана координировать с израильской стороной все вопросы, касающееся безопасности, а также выдавать Тель-Авиву любого палестинца, замышляющего плохое против израильтян.

Из-за разобщенности между ФАТХ и ХАМАС палестино-израильские переговоры все это время находятся в подвешенном состоянии, так как получается, что существует два отдельных палестинских квазигосударства с собственными целями и идеологиями.

В 2017 году могло показаться, что палестинские организации отбросят противоречия после того, как ХАМАС согласился признать Израиль в границах 1967 года (с оговоркой, что в будущем все равно «все сионисты будут сброшены в море»). Тем не менее ХАМАС и ФАТХ не объединились и так и продолжают обвинять друг друга в «несерьезном подходе к прекращению раскола». Конечно, формально обе организации за эти 15 лет провели множество встреч, на которых каждый раз звучат обещания о скором проведении общепалестинских выборов, но каждый раз что-то мешает. Так, в декабрьском интервью NEWS.ru с послом Палестины в России Абдель-Хафизом Нофалем дипломат сказал, что проведению выборов, как ни удивительно, мешает Израиль.

Впрочем, на практике нынешнее положение выгодно для всех сторон конфликта. ХАМАС и ФАТХ успешно сохраняют всю полноту власти на закрепленных за собой территориях, а Израиль может избегать разговоров о государстве Палестина, апеллируя к разобщенности палестинцев.

Одни не могут, да и другие — тоже

Критически мыслящие палестинцы уже давно не надеются на ФАТХ и ХАМАС. Однако большинство все же продолжает слепо следовать за лидерами этих движений, которые уже более 70 лет обещают скорую независимость.

Фото: Abed Rahim Khatib Apaimages/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правда, считают многие эксперты, популярность ФАТХ по большому счету уже на исходе. Палестинцы, которые до сих пор поддерживают детище Арафата, попросту получают солидное вознаграждение за членство в виде премий, ежемесячных выплат или высоких должностей. Более того, ФАТХ живет на лаврах Ясира Арафата, а сейчас у организации нет идеологии как таковой, считает политический аналитик из Западного берега Нашат аль-Акташ.

Многие из тех, кто на улице поддерживает ФАТХ, делают это из-за эмоциональной привязки к лозунгам и истории, не понимая, каковы нынешние взгляды движения, — сказал аль-Акташ.

При этом у ХАМАС, напротив, репутация сейчас укрепляется. За последние годы Исламское движение сопротивления успешно создало образ защитника палестинцев, который борется за независимость всеми доступными способами. Организация постоянно проводит у себя в Газе военные парады, выпускает гимны c легко ложащимися на слух мелодиями, очень активна в соцсетях и вообще всячески работает над своим имиджем.

Таким образом, кроме палестино-израильского конфликта на Святой земле появился еще один политический тупик. ФАТХ призывает ХАМАС сложить оружие и пойти на мировую с Израилем. А исламисты не хотят добровольно отказываться от своей «уникальной особенности» — имиджа единственного защитника палестинцев.

К тому же, учитывая взгляды сторонников и лоялистов ХАМАС, если исламисты и правда откажутся от вооруженной борьбы, для партии это будет равно политическому самоубийству. ХАМАС встанет в один ряд с другими «партиями-предателями» и просто затеряется где-то на общем фоне.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Пресс-секретарь парламентского блока ХАМАС Мушир аль-Масри

ФАТХ, в свою очередь, тоже не может отказаться от дипломатического пути и взять в руки оружие не в последнюю очередь потому, что этого оружия на Западном берегу в общем-то почти и не осталось, а новое завезти крайне сложно из-за эффективного контроля Израиля. К тому же администрация нынешнего главы ФАТХ Махмуда Аббаса, как утверждают палестинцы, довольно неплохо устроилась, «живя на подачки Израиля».

Если все же допустить, что ХАМАС откажется от вооруженной борьбы и вступит в единую коалицию с ФАТХ, глобально ничего не изменится. Так или иначе, палестинские территории все так же будут полностью зависеть от местного экономического гиганта — Израиля. На первоначальном этапе создание коалиции могло бы дать новый толчок к израильско-палестинским переговорам, но со временем эти обсуждения подвисли бы, точно так же, как и все другие переговоры за последние 74 года конфликта.



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