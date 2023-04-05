Израильский спецназ схлестнулся с палестинцами в мечети Иерусалима

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы израильского спецназа ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы выгнать палестинцев из молельного зала, сообщает издание The Jerusalem Post. Силовики применили светошумовые гранаты и пытаясь вывести людей, забаррикадировавшихся внутри, те в ответ бросали в военных камни и запускали фейерверки. По данным газеты, десятки палестинцев были ранены, при этом со ссылкой на палестинские СМИ утверждается, что медикам не дали добраться до места.

В полиции заявили, что десятки молодых людей, вооруженных палками и фейерверками, забаррикадировались в мечети вечером 4 апреля, в канун Песаха. Правоохранители заявили, что несколько часов пытались убедить людей мирно покинуть мечеть, но после нескольких отказов были вынуждены применить силу. В ходе столкновений один силовик получил ранение.

Опубликованы видео с места. На кадрах можно увидеть стычки внутри мечети и убегающих людей.

1 апреля израильские силовики застрелили палестинца у одного из входов в комплекс мечети Аль-Акса. Сообщалось, что мужчина попытался украсть у полицейского оружие. Инцидент произошел у Цепных ворот, через которые можно попасть на Храмовую гору.