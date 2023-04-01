Израильские силовики у входа на Храмовую гору застрелили палестинца «КАН»: израильские силы безопасности у входа на Храмовую гору застрелили палестинца

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские силы безопасности застрелили палестинца у одного из входов в комплекс мечети Аль-Акса, который попытался украсть оружие у полицейского, сообщает телерадиокомпания КАН, ссылаясь на полицию. Инцидент произошел у Цепных ворот, через которые можно попасть на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

Видео столкновений между израильскими силовиками и палестинцами были опубликованы в социальных сетях.

В пятницу в мечети Аль-Акса на вторую пятничную молитву Рамадана собрались, по оценкам израильской полиции, более 100 тысяч человек.

Нетаньяху ранее подтвердил, что на фоне массовых протестов правящая коалиция готова взять паузу в судебной реформе, чтобы достичь большего согласия в стране. Второе и третье чтения по поправкам к закону будут перенесены. Он пояснил, что такой тайм-аут позволит избежать раскола в обществе.

Ранее четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля в ночь на 19 февраля нанесли ракетный удар по сирийскому Дамаску, в результате погибли люди, также были разрушены здания Технического института и культурного центра.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Россия осуждает удары, нанесенные Армией обороны Израиля по Дамаску. Она назвала обстрелы территории Сирии абсолютно неприемлемыми, особенно в контексте недавнего разрушительного землетрясения в регионе.