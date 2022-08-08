Праздник поражения: стычка с Израилем чревата сменой власти в Газе Противостояние еврейского государства с «Исламским джихадом» показало разобщенность между партиями внутри сектора Газа и роль Ирана в новом конфликте

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

По ежегодной традиции между Израилем и сектором Газа случился очередной открытый конфликт. Как обычно, стороны обменялись обстрелами и поспешили заключить перемирие. Правда, на удивление, в этот раз в бой палестинцев повели не бравые воины ХАМАС (Исламского движения сопротивления), которые, по всей видимости, еще не оправились от «триумфальной» войны с Израилем в мае прошлого года. Роль защитника палестинского народа взяло на себя другое местное освободительное движение — «Исламский джихад».

Отцы и дети по-палестински

По большому счету сектор Газа целиком и полностью принадлежит ХАМАС. Движение «словом и мечом» завоевало власть над сектором в 2007 году. Тогда ХАМАС сначала победил на общепалестинских выборах, а когда другие палестинские организации оспорили их результаты, хамасовцы не побоялись взять в руки оружие и развязать гражданскую войну против своих же. На стороне ХАМАС, приверженного исламским ценностям, тогда оказались несколько более маленьких партий, среди которых был и «Исламский джихад». Эта организация, как и ХАМАС, была сформирована в нынешнем виде в 1987 году и с тех пор обе структуры придерживаются одинаковой идеологии — исламизма, смешанного с идеей освобождения Палестины.

С тех пор как ХАМАС возглавил несколько крупных войн против Израиля и завоевал себе пальму первенства в сердцах палестинцев, находящийся в тени «Исламский джихад» тоже хотел проявить себя. «Младший брат» ХАМАС всегда участвует в боевых авантюрах Газы, но как-то по-особенному выделиться он так и не смог. Если у ХАМАС уже достаточно авторитета, чтобы спокойно жить, собирая налоги и финансовую помощь, то амбициозный «Исламский джихад» все еще хочет показать, чего он стоит. Отчасти поэтому в последнее время ХАМАС все чаще делает замечания «Исламскому джихаду» за его излишнюю пылкость. Так было, например, в апреле, когда израильтяне штурмовали мечеть Аль-Акса в Иерусалиме (третью святыню ислама), или в мае, когда израильские солдаты смертельно ранили палестинскую журналистку Ширин Абу-Акле. После каждого инцидента абсолютное большинство палестинских партий угрожают Израилю местью, а голос «Исламского джихада» звучит громче всех. При любом удобном поводе «Исламский джихад» развертывает военную технику и проводит показательные военные парады. В последнее время после каждой такой выходки его руководство получает «по шапке» от ХАМАСА, который не заинтересован в очередной войне. Впрочем, как бы «старший брат» ни пытался утихомирить резвых «львят джихада», «Исламский джихад» добился своего.

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинский Давид против израильского Голиафа

Началом новой главы палестино-израильского конфликта на этот раз стал арест в начале августа Басема аль-Саади, члена высшего руководства «Исламского джихада». В палестинских соцсетях активно публиковали фотографии израильских военных, которые тащили аль-Саади по земле. Его приверженцы пообещали отомстить за такое унижение.

Если бы эти угрозы прозвучали из уст ХАМАС, Израиль мог и не обратить на них внимания. Но к заявлениям «Исламского джихада» принято относится куда серьезнее. Дело в том, что если для правящего ХАМАС важно хоть иногда немного изобразить заботу о родных палестинцах и повременить с войной, то у «Исламского джихада» таких принципов нет. Непредсказуемость «безумных» боевиков «Исламского джихада» хорошо известна Израилю, и поэтому вскоре после ареста аль-Саади была повышена боевая готовность на границе и перекрыты все дороги из сектора Газа. Кроме того, закрылись и пропускные пункты, что должно было ухудшить гуманитарную ситуацию в анклаве и вынудить палестинцев отступить. Израиль прекрасно осведомлен, что власть и авторитет в секторе почти полностью в руках ХАМАС, поэтому попросил египтян передать правящей в Газе партии, чтобы она навела порядок в секторе. Израиль подчеркнул, что в случае если начнется открытое противостояние, виноват будет именно ХАМАС.

С 1 по 4 августа накал угроз только возрастал, и, если верить Израилю, «Исламский джихад» готовился нанести удар. Хоть военные возможности бунтарской организации гораздо слабее тех, что есть у ХАМАС, даже примитивное вооружение может принести израильтянам немало хлопот в городах у границы. Тем не менее Израиль не особо избегал нового противостояния. Жители израильских городов и деревень вокруг Газы высказывали недовольство тем, что им приходится днями не выходить из дома и сидеть без работы из-за каких-то «недотеррористов», которых Израиль мог бы ликвидировать за считаные часы. К тому же в кнессете бытует мнение, что 2021 год выдался относительно спокойным только благодаря кровавой войне в прошлогоднем мае, когда палестинцев «поставили на место». Но «Исламский джихад», по всей видимости, урок не усвоил, поэтому вечером 5 августа израильская армия совершила сразу несколько воздушных ударов по сектору. Согласно информации ЦАХАЛ, удалось ликвидировать две ячейки «Исламского джихада», а также — высокопоставленного члена организации Тайсира аль-Джибри, который командовал запуском ракет в войне 2021 года. Со своей стороны Газа сообщила о десяти убитых, в том числе пятилетнем ребенке, и более 50 раненных.

Любой, кто пытается причинить вред Израилю, должен знать, что мы доберемся до него. Наши силы безопасности будут действовать против террористов Исламского джихада, чтобы устранить угрозу для граждан Израиля, — заявлял премьер-министр страны Яир Лапид.

Если до обстрелов ХАМАС и Египет (традиционный посредник между Газой и Израилем) еще могли убедить «Исламский джихад» не реагировать на арест аль-Саади, то теперь боевикам было сложно оставить все как есть и сделать вид, что ничего не произошло. «Исламский джихад», да и сам ХАМАС выразили крайнее недовольство тем, что, с одной стороны, Израиль отвлекал их переговорами с Египтом, а с другой — готовился напасть на Газу.

Израиль нанес удар по сектору Газа, чтобы подорвать усилия Египта по урегулированию ситуации. Он атаковал через час после нашего контакта с египтянами, которые представили предложения по сдерживанию напряженности, — заявил военный представитель «Исламского джихада» Дауд Шехаб.

Тем временем глава организации Зайд аль-Нахаля выступал на ливанском телеканале Аль-Маядин.

В этой битве не будет красных линий, и ближайшие часы докажут Израилю, что все силы сопротивления едины и будут сражаться как одно целое, — угрожающе говорил аль-Нахаля.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Впрочем, ничего грандиозного исламисты не предприняли и лишь запустили ракеты по израильским поселениям вблизи сектора — по Ашкелону, Ашдоду и Сдероту. Израильская ПВО «Железный купол» успешно перехватила большинство ракет, а остальные упали в безлюдных районах. Никакого общего сопротивления у палестинцев тоже не получилось. ХАМАС оказался крайне недоволен действиями своего непослушного союзника и не стал вмешиваться. Обескураженное руководство «Исламского джихада» уже 7 августа согласилось на перемирие. Чтобы сделать его менее унизительным, палестинцы потребовали от Израиля освободить арестованного аль-Саади и прекратить преследование других членов организации. Согласиться ли Израиль на это условие — точно неизвестно, но египетские посредники пообещали сделать все возможное, чтобы его освободить. Такой расклад устроил боевиков, и вскоре обе стороны пообещали прекратить атаки.

Впрочем, ни «Исламский джихад», ни Израиль не отходят от милитаристской риторики. Высокопоставленные боевики «Исламского джихада» заявляют, что у них есть некое «неожиданное оружие», которое «склонит чашу весов на сторону палестинцев». Израиль же говорит, что он готов к нейтрализации любых угроз и будет «наносить удары по объектам террористов и боевикам, а также препятствовать запуску ракет» столько, сколько нужно.

Но пока хрупкий мир держится. 8 августа Израиль открыл несколько пограничных пунктов в Газе для доставки гуманитарной помощи, а также заявил, что в случае, если спокойная обстановка сохранится, заработают все КПП на границе с сектором.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Давай как-нибудь сам

Недвусмысленное молчание ХАМАС, целью которого во многом стало научить «Исламский джихад» держать рот на замке, происходит не в первый раз. Ситуация почти один в один была в 2019 году после убийства высокопоставленного члена «Исламского джихада» Баха Абу аль-Ата. Тогда его сторонники точно так же пытались втянуть Газу в масштабную войну, но без поддержки ХАМАС им удалось продержаться против Израиля лишь два дня.

Сейчас ХАМАС было крайне невыгодно вступать в открытое противостояние по нескольким причинам. Во-первых, судя по сдержанной политике организации в этом году, можно сделать вывод, что палестинское движение израсходовало большую часть своих ресурсов в майском противостоянии в прошлом году. К тому же в Газе сейчас относительно хорошие времена. Усилиями Египта и других стран анклаву удалось отстроить большую часть разрушений 2021 года. Так, например, жители Газы сейчас имеют больше электричества, чем жители ливанской столицы Бейрута. Более того, благодаря договоренностям ХАМАС и еврейского государства, многие жители анклава получили возможность пересекать границу и работать в Израиле. Такое положение жителей Газы полностью устраивает, учитывая, что в Израиле у них гораздо больше шансов найти работу (в Газе 50% безработица), да и получать там они будут как минимум в 10 раз больше.

Израиль такой статус-кво, видимо, тоже устраивает, так как в ходе последних ударов израильские военные тщательно били только по позициям «Исламского джихада» и старались не задевать позиции ХАМАС.

Впрочем, полностью отметать ХАМАС со счетов пока нельзя, считает член этой организации из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хелве в Ливане Айман аль-Куса. В беседе с NEWS.ru он отметил, что если перемирие не продержится, ХАМАС окажется вынужден полноценно вступить в войну.

Исламское движение сопротивления (ХАМАС. — NEWS.ru) сумело заполучить среди палестинцев статус единственной партии, которая всегда встает на защиту нашего народа. Уже сейчас многие палестинцы, как в секторе Газа, так и за рубежом, критикуют ХАМАС за их позицию. Такая политика обходится им очень дорого, и с каждым днем они теряют все больше политических и моральных очков. Так не может долго продолжаться, — говорит аль-Куса.

Также эксперт добавил, что в глазах рядового палестинца ХАМАС сейчас встает на одну сторону с Израилем против «Исламского джихада» и попадает в один ряд с «продажными ФАТХ (правящей партией на Западном берегу, которая тесно сотрудничает с Израилем)».

Иранское звено

Впрочем, израильские аналитики считают, что это противостояние хотели не столько палестинцы (отсюда и молчание ХАМАС), сколько Иран. По воле судеб на момент начала израильских ударов глава «Исламского джихада» Зияд аль-Нахля находился в Тегеране на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Дело в том, что Иран — главный союзник группировок из Газы, в особенности «Исламского джихада», и почти все финансовые вливания, которые идут в организацию, поступают от Тегерана. По разным оценкам, ежегодно Иран переводит «Исламскому джихаду» $30–40 млн.

То, что мы видим сейчас, — это решение об эскалации ситуации, принятое Ираном и «Исламским джихадом». Могу предположить, что это связано с желанием Ирана отомстить Израилю за многие приписываемые ему враждебные действия вроде ударов по ядерным объектам и убийств иранских офицеров и ученых, — говорит бригадный генерал армии Израиля Амир Амиви.

Более того, агрессивность «Исламского джихада» может быть связана с желанием Ирана надавить на Израиль по вопросу газовых месторождений в Ливане. Еврейское государство считает, что у него есть все права на использование этих ресурсов, тогда как защитником ливанских интересов выступает проиранская шиитская военизированная организация «Хезболла», и ее риторика в последнее время сильно напоминает ту, которой придерживается «Исламский джихад». Ливанские шииты, например, точно так же говорят, что у них есть некое секретное оружие, которое «изменит все».

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Неоднозначные итоги

Впрочем, большинству жителей Газы уже нет дела до этой политики. Они признаются, что ждали нынешнего перемирия «как на иголках». Вскоре после объявления мира жители анклава вышли на улицы праздновать прекращение боевых действий. С тех пор как ХАМАС получил контроль над сектором Газа, масштабные столкновения в нем происходят регулярно. Поскольку все подземные территории Газы заняты туннелями ХАМАС, в регионе попросту нет бомбоубежищ. Жители сидят в своих домах, молятся и надеются, что ракета на них не упадет, по крайней мере сегодня. А учитывая тесную застройку анклава, даже если Израиль с хирургической точностью будет бить только по позициям боевиков, гражданских все равно заденет. Так, в ходе последних дней было убито по крайней мере 44 палестинца, включая 15 детей. В глазах многих палестинцев все эти бесконечные войны становятся бессмысленными. Поэтому каждый раз вне зависимости от результата столкновений простые жители Газы горячо приветствуют перемирие и надеются, что оно продлится дольше, чем предыдущее.

Тем временем для руководимого Ираном «Исламского джихада» трехдневное противостояние во многом стало большим фиаско. Пламенные речи исламистов о «великой мести» с треском провалились. К тому же их выходка существенно подпортила отношения с ХАМАС. Впрочем, в своих обращениях боевики «Исламского джихада» отмечают, что они по-прежнему находится в тесном союзе с «братьями из ХАМАС» и что «враг не сможет их разлучить». Саму операцию боевики тоже называют победоносной, уверяя, что достигли всех поставленных целей.

Противник пытается срочно добиться перемирия. Нашими руками Аллах наказывает убийц. Мы создаем ад для Израиля, и последние дни мы заставили врагов в страхе стоять на кончиках пальцев. Мы постояли за наших братьев и показали, что палестинская гордость — это не то, с чем можно играть. Мы будем стоять за себя, какой бы тяжелой ни была цена, — заявил представитель Бригад аль-Кудс, военного крыла «Исламского джихада».

Более того, арабские и израильские СМИ пишут, что вне зависимости от результата краткосрочной войны «Исламский джихад» закрепил статус «второго самого влиятельного игрока в Газе» и отныне представляет угрозу не только для Израиля, но и для ХАМАС. Посмотрим.