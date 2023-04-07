«Вагнер» зашел в центр Артемовска: новости СВО на утро 7 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения СВО

Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центр Артемовска (Бахмута) и взяли под контроль городскую администрацию. Также российские силы контролируют центральную площадь города, указал он. По словам Пегова, раз центр города под контролем российских подразделений, значит, Артемовск «юридически наш». Военкор выразил уверенность, что весь город неминуемо будет под контролем России.

Военный политолог Олег Иванников, говоря о последствиях взятия Артемовска, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются создать очаги напряженности на российских границах — в Белгородской и Брянской областях. По его словам, это необходимо, чтобы информационно отвлечь от поражения в Артемовске. Эксперт предупредил, что Украина начнет массово посылать на территории российских областей дроны и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, чтобы посеять там панику.

Последнюю попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России военные и пограничники ФСБ пресекли рано утром 6 апреля, когда 15 противников хотели проникнуть в село Случовск Брянской области. ДРГ была рассеяна огнем артиллерии, понесла потери и отошла на территорию Украины, рассказали в Минобороны РФ. Среди российских военнослужащих потерь нет.

В управлении Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике сообщили, что девять человек погибли в результате артиллерийского удара HIMARS по Донецку. Пострадали еще семь человек. Район столицы республики атаковали залповым огнем. Отмечается, что украинские боевики нанесли удар по автопарку.

Еще три мирных жителя погибли, а один человек получил ранение при обстреле ВСУ автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР. Украинские военные применили артиллерийское орудие калибра 155 миллиметров.

При этом украинские подразделения бьют не только по российской стороне, но и по своим войскам, об этом говорится в сводке Минобороны России: Киев целенаправленно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступить с занимаемых позиций. В пример ведомство приводит случай под Авдеевкой, где более десятка украинских военных были взяты в плен российскими военнослужащими, после чего артиллеристы ВСУ выпустили 300 снарядов по месту пленения солдат. С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра. Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по этому блиндажу.

В офисе президента Украины продолжают рассказывать истории о грядущем контрнаступлении ВСУ. Так, советник главы офиса Михаил Подоляк назвал четыре условия для начала большой атаки. По его словам, Украина должна накопить вооружение, подготовить военных, спланировать операцию, а также провести информационные атаки. Последние нужны, чтобы «влиять на психологическое состояние врага», пояснил он.

Слабым звеном в плане Подоляка выглядит уже первый пункт про оружие. Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев сообщил, что западные страны снизили поставки военной техники Украине. Киев все время требует больше оружия, но ВСУ не умеют его обслуживать, пояснил полковник запаса. Он добавил, что Киеву поставляют вооружения «непонятного качества». Те же США отправляют на Украину технику, которой армия США уже давно не пользуется. Хатылев назвал американцев практичными людьми, которые «весь хлам собирают и отдают». За это получают деньги как за металлолом.

Фото: U.S. Navy

А тут еще выясняется, что Пентагон допустил утечку документов с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. В Сеть утекли данные, датированные началом марта. Сейчас сотрудники американской администрации решают вопрос удаления документов из соцсетей, однако по состоянию на вечер 6 апреля успеха достичь не удалось. Известно, что один из документов под грифом «Совершенно секретно» содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.

Кстати, в НАТО Украину особо и не ждут. Против углубления связей с Киевом выступают, в частности, США, Германия и Венгрия. Они сопротивляются усилиям Польши и балтийских стран предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке будущего членства. Выяснилось, что на текущей неделе главы МИД стран — участниц Альянса обсуждали варианты предложений для Украины. В результате возникли значительные расхождения во мнениях, стоит ли на саммите в Вильнюсе, намеченном на июль 2023 года, предлагать Киеву дорожную карту для членства в блоке.

Для Украины со стороны Вашингтона возможна и другая неприятность. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что США откажутся от поддержки Украины из-за финансового кризиса, с которым Штаты могут столкнуться. Макгрегор также обратил внимание на перемены в настроениях европейцев, среди которых все больше людей выступает за прекращение поставок оружия и призывает к переговорам.

Однако дипломатическое урегулирование украинского конфликта может стать политическим убийством президента Владимира Зеленского, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. При этом он допустил возможность использования дипломатии в вопросе возвращения Крыма. По его словам, это может произойти, если Вооруженные силы РФ в полном составе покинут полуостров.

Пока же Вооруженные силы России готовятся к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения, предупредил политолог Андрей Кошкин. По его словам, российские войска удерживают инициативу в СВО и на данный момент находятся в режиме ожидания контрнаступления ВСУ. Эксперт добавил, что российская армия серьезно к нему готовится, прорабатываются все возможные варианты. Он отметил, что украинская армия дважды устраивала попытки прорвать оборону на Запорожском направлении, но они оказались безуспешными.

Начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» Андрей Рулев заявил, что оперативно-тактическая авиация России уничтожила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны. Потери противника в результате атаки ВКС России на район населенного пункта Велетенское составили 50 человек. Он добавил, что артиллеристы группировки «Днепр» также разбили при контрбатарейной борьбе два кочующих минометных расчета ВСУ. Украинские военные вели огонь из района населенных пунктов Береговое и Никольское, уточнил Рулев.