В Пентагоне «потеряли» секретные материалы об украинской армии NYT: Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине

Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

В Пентагоне выясняют, как могла произойти утечка секретных материалов в социальные сети. Ранее там появились документы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства.

По информации издания, в сеть утекли документы, датированные началом марта. Утверждается, что их распространением занимаются российские проправительственные Telegram-каналы. При этом ссылки на конкретные публикации в социальных сетях не приводятся.

В NYT отмечают, что сотрудники американской администрации в первую очередь решают вопрос удаления документов из соцсетей, однако по состоянию на вечер 6 апреля успеха достичь не удалось. Известно, что один из документов под грифом «Совершенно секретно» описывает «Статус конфликта по состоянию на 1 марта».

Другой документ содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. В документе также указывается о необходимости более 250 танков и 350 БМП для этих формирований.

Ранее CBS News сообщал о секретных документах, которые обнаружили в аналитическом центре действующего президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Найденные материалы датированы периодом вице-президентства Байдена, когда в Белом доме хозяйничал Барак Обама.