В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена CBS: секретные документы времен вице-президентства Байдена нашли в аналитическом центре

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Об этом сообщает CBS News.

По словам источников, порядка 10 документов поступили из офиса вице-президента Байдена в центре, — сообщили в телекомпании.

Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности. Поверенные Байдена обнаружили их, когда разбирали вещи, дабы освободить офис в «Байден Пенн Центре» — аналитической организации в Вашингтоне.

О находке был уведомлен национальный архив, после чего туда были отправлены документы. Источники телеканала рассказали, что передачу бумаг инициировали сами адвокаты президента. После инцидента министр юстиции Меррик Гарланд поручил прокурору США в северном округе выяснить, как секретные бумаги оказались в экспертном центре. При этом сам Байден, как утверждается, узнал об их существовании после сообщения адвоката. СМИ уверяет, что глава государства не знает о содержании бумаг.

Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

Ранее газета WSJ сообщила о новых секретных материалах Дональда Трампа, которые обнаружили в хранилище в Уэст-Палм-Бич. Обыски проводились недалеко от поместья экс-президента Мар-а-Лаго, где 8 августа сотрудники ФБР обнаружили коробки с документами под грифами «секретно», «совершенно секретно» и «конфиденциально». Тогда Министерство юстиции США распорядилось проверить, не остались ли у бывшего президента еще какие-нибудь секретные архивы.

Сам Трамп заявлял, что не нарушал закон и как президент мог рассекретить все свои документы. Он также говорил, что во время рейда ФБР не допускали на место обысков ни его, ни его адвокатов. По словам бывшего экс-лидера США, силовики хотели обойтись без свидетелей.