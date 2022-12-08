Политолог назвал условие, при котором Россия поможет Молдавии Политолог Малинин: Россия поможет Молдавии, если она не будет полностью следовать позиции ЕС

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Россия готова прийти Молдавии на помощь и оказать ей экономическую поддержку, если она будет выстраивать отношения с Москвой без оглядки на Запад, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Малинин. Он отметил, что нынешний президент страны Майя Санду полностью следует позиции ЕС, что не позволяет ей конструктивно подходить к решению проблем страны.

Россия готова прийти на помощь и договариваться о более выгодных ценах на энергоресурсы, но риторика Санду, ее следование позиции ЕС и поддержка Украины в контексте СВО не позволяют выстроить конструктивный диалог, — рассказал Малинин.

Политолог уточнил, что молдавский оппозиционер Илан Шор призывал Санду «подумать о людях» и снова начать сотрудничать с Россией. Именно благодаря ему во время переговоров с Москвой удалось отменить эмбарго на молдавскую сельхозпродукцию, что, по мнению эксперта, можно воспринимать как российский жест доброй воли.

Также Малинин добавил, что США и ЕС готовы оказать помощь Молдавии и призвали ее не поддаваться России. При этом эксперт отметил, что $80 млн, которые США хотят выделить Кишиневу, не хватит, чтобы вытащить Молдавию из «экономической ямы».

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу ранее предложил наказывать граждан страны, которые поддерживают Россию в спецоперации на Украине. Политик привел данные о том, что треть населения страны поддерживает или оправдывает действия Москвы. Он также заявил о готовности внести на обсуждение декларацию о признании России «страной-террористом».