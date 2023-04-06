Минобороны рассказало, как Киев уничтожает своих же военных Минобороны: ВСУ выпустили 300 снарядов по своим же военнослужащим, сдавшимся в плен

Фото: МО Украины

Руководство Киева целенаправленно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступить с занимаемых позиций, говорится в сводке Минобороны. В пример ведомство приводит случай, когда более десятка украинских военных были взяты в плен российскими военнослужащими, после чего артиллеристы ВСУ выпустили 300 снарядов по месту, где произошло пленение.

Согласно информации министерства, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника. Были взяты в плен 14 бойцов Украины. Для безопасного выхода украинских военных были приостановлены боевые действия. С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра.

Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трёхсот крупнокалиберных снарядов, — говорится в сообщении.

Ранее подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ устраивают массовые захоронения погибших бойцов в воронках от крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По его мнению, украинское командование таким образом скрывает реальные потери в живой силе.