В ЛНР рассказали, как ВСУ скрывают потери в живой силе Марочко: ВСУ хоронят бойцов в воронках от артиллерии, скрывая потери

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ВСУ устраивают братские могилы в воронках от снарядов, скрывая потери в живой силе, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, найдено несколько таких захоронений.

На Купянском направлении на севере ЛНР вооруженные формирования Украины устраивают стихийные захоронения. Под так называемые братские могилы боевики используют воронки от крупнокалиберной артиллерии. Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой, — сообщил Марочко.

Собеседник агентства читает, что речь идет именно о сокрытии украинским командованием реальных потерь ВСУ, так как возможности для эвакуации тел погибших у Киева есть.

Ранее Марочко рассказал, что командование украинской армии отправляет на фронт необученных солдат. Так, по его словам, в Константиновку, в ДНР были переброшены мобилизованные, не прошедшие курс молодого бойца и не владеющие навыками обращения с оружием.